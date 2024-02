Hamburg. John Neumeier gibt Einblicke in die Arbeit anlässlich der Wiederaufnahme seiner Choreografie „Odyssee“ am 24. Februar in der Staatsoper

Auf und nieder wogt das Meer. Die Tänzerinnen des Hamburg Balletts bewegen sich vor und zurück und schreiten dabei langsam vorwärts, während sie ihre sehr langen blauen Röcke raffen. „Bitte etwas langsamer. Hals gestreckt!“, ruft John Neumeier ihnen vom Rand des Saals zu. Im Vorfeld der Wiederaufnahme seiner Choreografie „Odyssee“ nach dem Epos des griechischen Dichters Homer am 24. Februar in der Staatsoper gewährt der Intendant eine Stunde lang Einblicke in die tägliche Arbeit. Und die kann sich bereits mehr als sehen lassen.