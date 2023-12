Hercules Musical Hamburg: Cast stellt sich vor – hier steigt die Vorfreude

Gute Laune bei der Cast-Vorstellung des Disney Musicals „Hercules“ im Kehrwieder Theater in der Speicherstadt: Am 24. März 2024 ist die Weltpremiere in Hamburg.

Hamburg. Draußen im eisigen Schneegetümmel in Hamburg frieren die Hände, drinnen im KehrwiederTheater in der Speicherstadt schmilzt das Herz: Die Cast-Vorstellung des neuen „Hercules“-Musicals befriedigt nicht nur das Bedürfnis nach vorweihnachtlichem Kitsch – es entfacht auch die Vorfreude auf die Weltpremiere, die im März 2024 in der Hansestadt anlaufen wird.

Nachdem Hauptdarsteller Benét Monteiro bereits im Oktober feierlich vorgestellt wurde, folgte nun am Dienstag die Bekanntgabe der restlichen Darstellenden – zudem gab es bereits musikalische Kostproben. Im Ensemble sind einige bekannte Musical-Gesichter dabei.

„Hercules“-Musical Hamburg: Musen begeistern mit kraftvollen Stimmen

Fünf Musen in langen, weißen Kleidern und mit goldenem Haarschmuck eröffnen die Show mit dem Song „Zero to Hero“. Die kraftvollen Stimmen und Bewegungen der Frauen versprühen eine einnehmende Energie – das Publikum pfeift und jubelt, auf den Sitzen im Kehrwieder Theater wird mitgeschunkelt. Und dabei es ist gerade mal 11 Uhr morgens, an einem Dienstag im Dezember, viele sind vielleicht noch gar nicht richtig wach: Das muss frau erst mal schaffen.

Sie verbreiten gute Laune: Musical-Darstellerin Mae Ann Jorolan (M.) als Meg singt mit den Darstellerinnen der Musen, UZOH (l.) als Clio, Chasity Crisp (2. v. l.) als Thalia, Leslie Behann (2. v. r.) als Calliope und Shekinah McFarlane als Melepomene während der Pressevorstellung von Disneys Musical „Hercules“.

Foto: Marcus Brandt / DPA Images

„Wenn mich Leute jetzt fragen, was ich beruflich mache, kann ich sagen: Ich bin eine Göttin“, lacht Chasity Crisp, die die Rolle der Muse Thalia übernimmt. Crisp stand in Hamburg bereits als Angelica Schuyler in „Hamilton“ auf der Bühne. Neben ihr werden ebenfalls Shekinah McFarlane, Leslie Behann, Venolia und UZOH als Musen auftreten.

Mae Ann Jorolan wird die Rolle von Meg im Disney-Musical „Hercules“ in Hamburg spielen

Der gesamte Cast hat sich erst am Vortag kennengelernt – viele sind extra für die Vorstellung aus dem Ausland eingeflogen worden. Sowie auch Thomas Schuhmacher aus New York, Chief Creative Officer der Disney Theatrical Group. Gemeinsam mit Uschi Neuss, Geschäftsführerin von Stage Entertainment, zeigt er sich von der Zusammenarbeit und dem neu entstehenden Musical „Hercules“ begeistert.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema

Bekanntlich ist ein Mann in dieser Welt nichts ohne eine starke Frau an seiner Seite: Auch der Halbgott Hercules ist hier nicht die Ausnahme. Mit Mae Ann Jorolan ist die Rolle von Meg, eine selbstbewusste und zynisch auftretende Frau, die sich in Hercules verlieben wird, passend besetzt. Musical-Fans wird der Name bekannt vorkommen: Jorolan spielte bereits Jasmin im „Aladdin“-Musical und Mae Ann in „Hamilton“. Bei „Hamilton“ lernten sich Hercules-Darsteller Monteiro und sie kennen.

Musical-Darstellerin Mae Ann Jorolan als Meg singt während der Pressevorstellung von Disneys Musical „Hercules“ auf der Bühne im Kehrwieder Theater in der Hamburger Speicherstadt.

Foto: Marcus Brandt / DPA Images

„Hercules“-Musical in Hamburg: Hades-Kostüm bekommt Besonderheit



„Wir haben schon viel geküsst“, grinst Monteiro – einer guten Zusammenarbeit der beiden Hauptdarstellenden steht also nichts mehr im Wege. Die Rolle des Heldentrainers Phil übernimmt Kristofer Weinstein-Storey, bekannt aus den Musicals „Rocky“ und „Aladdin“. Unterwelt-Gott Hades wird von Detlef Leistenschneider gespielt werden (sein Kostüm wird rauchen!), und seine beiden Gehilfen Karl und Heinz werden von André Haedicke und Mario Saccoccio verkörpert.

„Ich versuche mich erst mal noch zu erholen und Energie zu sammeln“, erklärt Monteiro, der über die Weihnachtsfeiertage in seine Heimat Brasilien reist. Die Energie wird er wohl brauchen – am 15. Januar starten die Proben für das „Hercules“-Musical in Hamburg. Tickets gibt es schon jetzt unter stage-entertainment.de.