Der digitale Zwilling – ein wichtiger Beitrag zur Klimaforschung. Links das als „Blue Marble“ bekannte Foto von der Erde, das die Crew der Raumsonde Apollo 17 am 7. Dezember 1972 machte. Rechts eine Simulation des Wetters damals, die sich am Computer bis zu einer Auflösung von nur einem Kilometer darstellen lässt. Die Simulation entstand am Klimarechner „Levante“ in Hamburg.