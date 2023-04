Peter Tschentscher in den USA

Peter Tschentscher in den USA „Gespenstisch“ – Bürgermeister testet autonomes Fahrzeug

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) steigt am Mittwoch aus einem autonomen Fahrzeug der Firma Cruise in San Francisco.

In den USA zeigt sich Tschentscher fasziniert nach der Tour in einem selbstfahrenden Auto. Moia-Chef kündigt Pläne für Hamburg an.