Hamburg. Hat der 26. Mai 2019 die Blaupause für den 23. Februar 2020 geliefert? Sind die grundstürzenden Ergebnisse der Europa- und Bezirksversammlungswahlen, aus anderem Blickwinkel betrachtet, ein Menetekel für eine politische Zeitenwende nach der Bürgerschaftswahl auch im Rathaus?

Nach Auszählung aller Stimmen lagen die Grünen am 26. Mai in beiden Wahlen auf Platz eins – das hatte es noch nie gegeben. Die 31,1 Prozent, die die Hamburger Grünen bei der Europawahl holten, sind das höchste bundesweit je erzielte Ergebnis dieser Partei bei einer Wahl auf Landes-, Bundes- oder Europaebene.

Grüne profitieren von hoher Wahlbeteiligung

Fraktionschef Anjes Tjarks und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank.

Bei den Bezirkswahlen landeten die Grünen bei 31,3 Prozent – noch ein Rekord. In vier der sieben Bezirksversammlungen wurden die Grünen stärkste Fraktion. Und das alles bei einer deutlich gestiegenen Wahlbeteiligung. Man kann die Dimension des Wählerurteils so zusammenfassen: In dem Maße, in dem die Grünen aufstiegen, fuhr die SPD in den Keller, blieb aber vor der CDU, auch mit deutlichen Verlusten, auf Platz zwei.

Die erfolgsverwöhnten Sozialdemokraten, die die Rathauspolitik eine Dekade lang dominiert haben, versetzten die Wahlergebnisse in eine Art Schockzustand. Dass der SPD-Regierungspartner von den Grünen von der Diskussion über den Klimawandel und der grenzüberschreitenden Welle der „Fridays for Future“-Demonstrationen profitieren würde, war klar. Überraschend war jedoch das Ausmaß des Rückschlags, man kann auch sagen, der Demütigung für die SPD.

Tschentscher und Leonhard setzen auf "Ruhe bewahren"

Bürgermeister Peter Tschentscher und SPD-Landeschefin Melanie Leonhard betonten, dass bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar 2020 als einer Hamburg-Wahl andere Maßstäbe gälten. Im Übrigen gaben die beiden das Motto „Ruhe bewahren“ aus.

Bürgermeister Peter Tschentscher und SPD-Landeschefin Melanie Leonhard

Es spricht für den ausgeprägten Pragmatismus der hiesigen SPD, dass Leonhard sagte, es trete nicht der Koalitionsfall auf Landesebene ein, wenn die Grünen eine eigene Bezirksamtsleiterin in Eimsbüttel installieren sollten und damit den Sozialdemokraten Kay Gätgens, den die Grünen doch vor zwei Jahren noch mitgewählt hatten, absägen würden. Das Verhalten der SPD kann auch Realpolitik unter veränderten Vorzeichen genannt werden.

Die Grünen widerstanden in der Folge des Wahl-Erdrutsches der Versuchung, in Triumphgeheul auszubrechen – etwa gegenüber dem Koalitionspartner von der SPD. Katharina Fegebank, Zweite Bürgermeisterin und Grünen-Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftswahl, betonte sogar brav, die Grünen blieben im Rathaus der Juniorpartner – bis zum Ende der Legislaturperiode.

Grüne konnten Wahlerfolge nicht in allen Bezirken nutzen

Diese Zurückhaltung der Wahlsieger erwies sich im Nachhinein als politisch klug, denn die Grünen konnten ihre Erfolge an den Wahlurnen in den Bezirken nicht durchgängig in Gestaltungsmacht umsetzen. Schlimmer noch: In zwei Bezirken sind sie geradezu gescheitert.

Flop in Eimsbüttel: Justizsenator Till Steffen (Grüne), Katja Husen und Rüdiger Kruse (CDU)

Sogar in Hamburg-Mitte, gewissermaßen die Herzkammer der Hamburger Sozialdemokratie, landeten die Grünen vor der hier besonders erfolgsgewohnten SPD. Doch schon bald nach der Wahl entzündete sich ein im Grunde begrenzter Konflikt, den die Parteispitze der Grünen nicht in den Griff bekam. Der Parteivorstand verdächtigte zwei gerade gewählte Grünen-Bezirksabgeordnete des Extremismus, ohne allerdings schlüssige Beweise vorzulegen.

In einer Art Trotzreaktion spalteten sich sechs der 16 Grünen-Abgeordneten ab – mit den beiden Verdächtigten solidarisierten sich vier weitere –, gründeten erst eine eigene Fraktion und schlossen sich später ausgerechnet der SPD an. Inzwischen „regiert“ in Mitte eine sogenannte Deutschland-Koalition aus SPD, CDU und FDP. Das Ergebnis der Bezirkswahl ist ad absurdum geführt.

Grünen-Abgeordnete verweigerten Gefolgschaft

Im Bezirk Eimsbüttel ist es den Grünen in zwei Anläufen – zuletzt kurz vor Weihnachten – nicht gelungen, mit Katja Husen eine eigene Bezirksamtsleiterin zu installieren. Auf einen dritten Wahlgang hat die 43 Jahre alte Biologin verzichtet. Der Grünen-Kreischef und Justizsenator Till Steffen hatte in Eimsbüttel eine grün-schwarze Koalition durchgesetzt, nachdem jahrzehntelang Rote und Grüne zusammengearbeitet hatten.

Mindestens drei Abgeordnete von Grünen und CDU haben Husen in beiden Wahlgängen die Stimme verweigert.

Stefanie von Berg ist die erste grüne Bezirksamtsleiterin in Hamburg.

Was als grüner Nadelstich gegen den Rathaus-Partner SPD angelegt war, hat seine Wirkung zum Teil verfehlt. Grün-Schwarz will (muss) nun doch mit SPD-Bezirksamtsleiter Gätgens zusammenarbeiten, der weiterhin im Amt ist. Das Protokoll verzeichnet stille Genugtuung aufseiten der Sozialdemokraten. Nur in Altona und Hamburg-Nord konnten die Grünen ihre Kandidaten für die Bezirksamtsleitung mit Stefanie von Berg und Michael Werner-Boelz durchbringen.

Leonhard überrascht den Koalitionspartner

Vor einem Jahr war an dieser Stelle von der „rot-grünen Schein-Stabilität“ die Rede. Auch damals belauerten sich die beiden Koalitionspartner bereits im Rathaus. Und es waren kurioserweise die Sozialdemokraten, die – eigentlich ohne Not – zuerst Sand ins Regierungsgetriebe streuten.

Parteichefin Leonhard kündigte an, die SPD werde ohne Koalitionsaussage in den Bürgerschaftswahlkampf 2020 gehen. Nicht nur die Grünen selbst waren von dieser Ansage überrascht, wo doch beide Seiten bis dahin immer betont hatten, wie erfolgreich und harmonisch ihre Zusammenarbeit sei.

Aber: Schon damals war der Aufwind für die Grünen demoskopisch nachgewiesen. Mancher Sozialdemokrat wird sich deswegen gedacht haben, dass es andere Wege geben werde, als mit sehr erstarkten und entsprechend anspruchsvollen Grünen erneut ein Bündnis einzugehen. Inzwischen haben die Grünen den Spieß gewissermaßen umgedreht.

Umfrage: Grüne erstmals vor SPD

Aus dem Aufwind ist ein Sturm geworden, nicht nur wegen der Europa- und Bezirkswahlen: Im November lag die Ökopartei in einer Umfrage mit 28 zu 26 Prozent erstmals knapp vor der SPD, die sonst die Nase stets vorn hatte. Im September kündigte Fegebank an, dass sie als Bürgermeisterkandidatin und damit Herausforderin von Amtsinhaber Tschentscher antrete. Das gab es noch nie in Hamburg: Die beiden Regierungspartner sind nun zugleich die Hauptkonkurrenten bei der Bürgerschaftswahl.

Böser Bube? Jens Kerstan (Grüne)

Das Jahr 2019 ist also auch die Geschichte der fortschreitenden Entfremdung der beiden Koalitionspartner. Diese Feststellung trifft vor allem auf die Atmosphäre im Senatsflügel zu. Inhaltlich konnte sich Rot-Grün letztlich bislang immer zusammenraufen. Dabei müssen die Grünen als Herausforderer den Konflikt stärker suchen als die SPD. Die Rolle als „böser Bube“ hat Umweltsenator Jens Kerstan übernommen, mit gelegentlicher Unterstützung von Justizsenator Steffen.

Zu einem offenen Schlagabtausch kam es zwischen Kerstan und Tschen­tscher, als beide Anfang Dezember das rot-grüne Klimaschutzpaket in der Landespressekonferenz vorstellten. Beide Senatsparteien hatten sich nach langem Ringen auf weitreichende Maßnahmen zur Begrenzung der CO2-Emissionen verständigt.

In Sachen Klimaschutz wenig geschehen?

Eigentlich ein Grund zu koalitionärer Freude, aber Kerstan suchte eine Gelegenheit nach der anderen, um sich von der SPD abzugrenzen. Vor Eintritt der Grünen in den Senat sei in Sachen Klimaschutz wenig bis nichts geschehen: Schuld sei die SPD. Und nach der nächsten Wahl, mit einer grünen Ersten Bürgermeisterin, werde es erst richtig losgehen mit dem Klimaschutz.

Vielleicht rührte Kerstans Aufregung auch ein wenig daher, dass es die SPD klug angestellt hatte. Tschentscher, für den der Klimaschutz auch Chefsache ist, und seine Parteifreunde waren den grünen Forderungen so weit entgegengekommen, dass Kerstan und Co. ihr Glück gar nicht fassen konnten und zustimmen mussten. Die SPD-Strategie war klar: Der Klimaschutz sollte unbedingt aus dem Wahlkampf herausgehalten werden. Die SPD wollte von den Grünen nicht als Verweigererin gebrandmarkt werden.

Tschentscher belässt es bei kleinen Spitzen gegen Grüne

Auffällig ist, dass Fegebank direkte Attacken gegen die SPD vermeidet und allenfalls das Florett verwendet. Mit ihr als Erster Bürgermeisterin werde es mehr Mut geben, Dinge auszuprobieren, kündigte sie an. Die Wissenschaftssenatorin will aus Hamburg als dem „Tor zur Welt“ ein „Labor zur Welt“ machen.

Macht Olaf Scholz für die SPD Wahlkampf in Hamburg?

Das veranlasste Tschentscher, sonst auch stets nobel zurückhaltend, zu einer spöttischen Replik. Er kenne als langjähriger Laborarzt diesen Arbeitsplatz recht gut. „Aber leben möchte ich in einem Labor ehrlich gesagt nicht“, fügte Tschentscher lächelnd hinzu. Einstweilen belässt es der Erste Bürgermeister bei kleinen Spitzen wie dieser. Und allenfalls gelegentlich lässt Tschentscher, unterstützt von seinen Mitstreitern, durchblicken, dass er seiner Ansicht nach der bessere Steuermann ist und die Stadt unter der Gesamtverantwortung der SPD verlässlicher geführt wird.

Dabei hat sich die Ausgangslage der SPD für die Bürgerschaftswahl im Laufe des Jahres eher verschlechtert. Die Talfahrt der Bundes-SPD schlägt auf den Stadtstaat durch. Alles andere als ein klares Minus zu den 45,6 Prozent, die die SPD 2015 holte, wäre ein Wunder. Die Wahl von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken zu SPD-Bundesvorsitzenden und die Niederlage von Tschen­tscher-Vorgänger Olaf Scholz hat die Hamburger SPD in der Bundespartei fast in die Isolation getrieben.

Hamburg 2020: Kann die SPD noch Wahlen gewinnen?

Der offen linkere Kurs der Bundespartei passt nicht zum Pragmatismus der Hiesigen. Und doch sind die Elb-Sozialdemokraten Hoffnungsträger für die ganze Partei. Hier, bei der einzigen Landtagswahl des kommenden Jahres, soll die SPD beweisen, dass sie noch gewinnen oder wenigstens stärkste Kraft bleiben kann.

Robert Habeck und Annalena Baerbock: Können die Grünen auch in Hamburg feiern? Es wäre auch ein Fingerzeig für die nächste Bundestagswahl.

Auch bei den Bundes-Grünen mit den beiden Kanzlerkandidaten-Aspiranten Annalena Baerbock und Robert Habeck sind die Erwartungen groß: Nach Baden-Württemberg soll Hamburg das zweite Land mit einer grünen Spitze werden. Fegebank wäre noch dazu die erste grüne Ministerpräsidentin. Die Zuspitzung auf den Zweikampf zwischen SPD und Grünen, Tschentscher und Fegebank, noch dazu von der Senatsbank aus macht es der Opposition schwer, sich Gehör zu verschaffen.

Als der CDU-Landesvorstand den Altonaer CDU-Bundestagsabgeordneten Marcus Weinberg im März zum Spitzenkandidaten kürte, war das auch eine bewusste Weichenstellung in Richtung auf die so wichtige Anschlussfähigkeit der Union.

Weinberg trimmt die CDU auf Erfolg

Marcus Weinberg, neuer CDU Spitzenkandidat in Hamburg

Die Partei war bei der Bürgerschaftswahl 2015 mit 15,9 Prozent auch deswegen untergegangen, weil ihr eine reale Machtoption fehlte. Weinberg verfügt über exzellente Kontakte zu den Grünen noch aus den Zeiten des schwarz-grünen Bündnisses von 2008 bis 2010, „kann“ aber auch mit der SPD.

Weinberg hat seiner Partei etwa im Bereich der Verkehrspolitik einen kräftigen Kurswechsel hin zur Stärkung klimafreundlicher Verkehrsträger verpasst. Die CDU hat sogar die alte grüne Idee einer Stadtbahn mit dem Konzept einer „MetroTram“ für Altona wieder aufleben lassen. Gedankenspiele einer Rückkehr zum längeren Bildungsweg G9 am Gymnasium, die weder mit SPD noch Grünen zu machen gewesen wäre, hat Weinberg letztlich unterbunden.

CDU und FDP kann die Rolle von Königsmachern zufallen

Die CDU hat 2019 nicht wie erhofft die Schallmauer von 20 Prozent in Umfragen durchbrechen können. Doch den Christdemokraten könnte angesichts der Konkurrenz zwischen SPD und Grünen schnell die Rolle der Königsmacherin zufallen – eine Lage, die Weinberg in ein recht eigenwilliges Bild packte. „Dann geht es um Inhalte und gemeinsame Ziele in einer Koalition, und ich kann mir als Prinz die schönste Prinzessin aussuchen. Ich will gestalten, und den Gestaltungsauftrag bekomme ich nur mit einem guten Ergebnis. Um im Bild zu bleiben: Das Kleid des Prinzen muss schon gut aussehen, damit die Prinzessin entzückt ist“, sagte Weinberg im Juli. Nun denn.

Ebenso wie die CDU hält sich auch die FDP mit ihrer Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein die Tür zu Bündnissen mit SPD wie Grünen offen. Nüchterne Betrachtung führt allerdings dazu, dass ein Jamaika-Bündnis im Rathaus wegen der größeren inhaltlichen Differenzen der Beteiligten derzeit schwerer vorstellbar ist als eine Deutschland-Koalition von SPD, CDU und Liberalen, wie sie im Bezirk Mitte bereits erprobt wird.

FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein gibt sich auf den Wahlplakaten nahbar und bodenständig bis burschikos.

Sollten die Wähler Jamaika rechnerisch ermöglichen, wird Fegebank aber nicht anders können, als die Chancen auszuloten, um ihrem Führungsanspruch gerecht zu werden.

Die größten inhaltlichen Übereinstimmungen bestehen aber nach wie vor zwischen SPD und Grünen. Und so gibt es ein rot-grünes Paradox: In Umfragen und bei den Wahlen gibt es eine stabile rot-grüne Mehrheit, und Rot-Grün ist zudem bei den Hamburgern die bevorzugte Koalitionsvariante, aber die beiden Parteien wollten davon im Laufe des Jahres immer weniger wissen.

Vielleicht kommt die Fortsetzung von Rot-Grün oder eben Grün-Rot erst ins Spiel, wenn alle anderen Varianten gescheitert sind. Offen ist dabei die Frage, ob sich die selbstbewusste SPD auch als Juniorpartner der Grünen einfügen könnte.