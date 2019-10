Hamburg. Es heißt wie jedes Jahr schlicht "Das Schwarzbuch". Und doch birgt die Ausgabe 2019/2020 des Bundes der Steuerzahler brisante Beispiele von "öffentlicher Verschwendung" in Hamburg , wie es im Untertitel heißt. Und bisweilen kommen die Texte sogar ohne Spott über Planungs- und Berechnungsfehler nicht aus.

Ein Fall weniger im Schwarzbuch als im Vorjahr

Welche Hamburger Projekte sich die argwöhnischen Beobachter öffentlichen Geldausgebens in diesem Jahr herausgepickt haben, wird am Dienstag um 11 Uhr bekanntgegeben.

Verraten wird vorab nur so viel: In diesem Jahr zeigt der Bund der Steuerzahler fünf Hamburger Verschwendungsfälle an und damit einen weniger als im vergangenen Jahr.

HSH-Nordbank stand im Schwarzbuch 2018

2018 war der Verkauf der HSH-Nordbank als größter Verschwendungsfall Norddeutschlands in Hamburg und Kiel angeprangert worden.

Außerdem wurden ein Projekt zur Verkehrsberuhigung in Volksdorf, eine "tierisch teure Zaun-Posse in Eimsbüttel" und die Planungen für einen Radweg am Elbufer in Övelgönne kritisiert.

Sein "Schwarzbuch" stellt der Bund alljährlich auch in Berlin und anderen Städten vor. Um 11 Uhr erfahren Sie an dieser Stelle, welche Hamburger Projekte sich der Steuerzahler-Bund für 2019 herausgegriffen hat.

