Hamburg. Obwohl sie die Wahlen zur Bezirksversammlung Hamburg-Mitte im Mai klar gewonnen haben und sogar stärkste Fraktion vor der SPD geworden sind, werden die Grünen voraussichtlich nicht an einer Koalition im Bezirk beteiligt sein. Stattdessen wird es wohl eine Zusammenarbeit von SPD, CDU und möglicherweise der FDP geben.

Der Kreisvorstand der CDU hat jetzt Verhandlungen mit der SPD beschlossen, die durch den Übertritt von sechs der 16 Grünen-Abgeordneten nun mit 20 Abgeordneten stärkste Fraktion werden dürfte. Zusammen mit den sechs CDU-Abgeordneten käme man zwar bereits auf 26 der 51 Sitze. Weil diese Mehrheit aber nur hauchdünn wäre, gibt es Überlegungen, die FDP mit ihren drei Abgeordneten an der Koalition zu beteiligten.

Damit dürfte der jetzige SPD-Bezirksamtsleiter Falko Droßmann weiter im Amt bleiben und nicht von einem oder einer Grünen abgelöst werden.

Die Hintergründe der Schlammschlacht bei den Grünen

Hintergrund der Verwerfungen in Mitte sind die massiven Streitigkeiten bei den Grünen nach der Wahl im Mai, die zur Spaltung der Bezirksfraktion geführt hatten – und die am Mittwoch mit dem Parteiaustritt von sechs Abgeordneten einen neuen Höhepunkt fanden.

Nach der Wahl hatte die Parteiführung die Verfassungstreue von zwei der gewählten Abgeordneten angezweifelt. Einem der beiden Männer warf sie vor, bei Facebook für eine vom Verfassungsschutz beobachtete islamistische Organisation geworben oder gespendet zu haben. Dem anderen wurde vorgehalten, er habe öffentlich Bemerkungen gemacht, die an seiner Verfassungstreue zweifeln ließen. Beide haben die Vorwürfe stets energisch zurückgewiesen.

Anna Gallina ist Landesvorsitzende der Grünen Hamburg.

Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Als die Parteispitze im Juni das Gespräch zu dem Thema suchte, solidarisierten sich vier andere der neu gewählten Grünen-Abgeordneten mit den beiden Männern und blieben der konstituierenden Sitzung der Fraktion fern. Daraufhin äußerte sich Parteichefin Anna Gallina Mitte Juni im Abendblatt erstmals öffentlich zu den Vorgängen und den Vorwürfen gegen die beiden Männer – allerdings ohne deren Namen zu nennen.

Wenig später gründeten die sechs Abtrünnigen eine neue Fraktion „Grüne 2“, woraufhin die Landesspitze der Grünen ein Parteiausschlussverfahren gegen sie einleitete. Dieses ist nach dem jetzt erklärten Parteiaustritt der sechs nun hinfällig.

Ausgetretene Grünen-Abgeordnete wehren sich gegen Vorwürfe

Die Vorwürfe gegen Fatih Can Karışmaz, dem die Grünen aus ihrer Sicht verwerfliche Bemerkungen unterstellt hatten, hat die Grünen-Führung bereits selbst wieder fallengelassen. Mit ihm hatte es im Juli ein Gespräch gegeben. Die Vorwürfe gegen den Abgeordneten Shafi Sediqi wegen dessen Facebook-Postings dagegen seien nicht geklärt worden, heißt es aus der Grünen-Spitze.

Shafi Sediqi gehört der abgespalteten Grünen-Fraktion in Mitte an.

Foto: Die Grünen

Während manche Betroffene den Grünen nun antimuslimische oder rassistische Motive unterstellen, ist von der anderen Seite zu hören, es sei bei dem Streit womöglich auch um die Vergabe wichtiger Ämter in der neuen Bezirksversammlung und der Fraktion gegangen.

Die Verletzungen sind offenbar groß, ebenso die Aufregung. Es sei der Grünen-„Landesvorstand, der gegen das Grundgesetz verstößt, denn diese Hexenjagd verletzte grundgesetzlich geschützte Rechte wie Persönlichkeitsrechte, die rechtsstaatliche Unschuldsvermutung, das Verbot von religiöser Diskriminierung und die Unabhängigkeit von Mandatsträgern“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der sechs aus der grünen Partei ausgetretenen Abgeordneten Meryem Çelikkol, Kay Dassow, Shafi Sediqi, Fatih Can Karışmaz, Nicole Kistenbrügger und Miriam Natur.

Fatih Can Karışmaz ist ebenfalls Mitglied der abgespaltenen Grünen-Fraktion in Mitte.

Foto: Die Grünen

Und weiter: „Diese Doppelmoral ist unerträglich, trotz nunmehr ausgeräumter Vorwürfe wartet Herr Karışmaz noch immer vergeblich auf eine öffentliche Rehabilitierung. Der diskriminierende und vorverurteilende Umgang mit Parteimitgliedern mit migrantischer Geschichte, und mit denen, die sich mit ihnen solidarisieren, wird vom Landesvorstand undifferenziert kultiviert und widerspricht ganz klar dem Grünen-Grundkonsens.“

SPD-Fraktionschef fordert Entschuldigung der Grünen-Chefs

Nach ihrem Austritt bei den Grünen wollen die sechs nun offenbar in die SPD und in deren Bezirksfraktion eintreten. SPD-Fraktionschef Tobias Piekatz, der die sechs neuen Fraktionsmitglieder wohl bald willkommen heißen und damit wieder die stärkste Fraktion führen wird, erhebt mittlerweile ebenfalls schwere Vorwürfe gegen die Grünen-Parteiführung.

Tobias Piekatz (SPD).

Foto: Klaus Bodig

„Die Grünen-Chefin Anna Gallina hat Abgeordnete öffentlich des Extremismus beschuldigt, mit dem Ergebnis, dass einer zusammenbricht, seinen Job verliert und bis heute arbeitslos ist“, sagte Piekatz dem Abendblatt. „Katharina Fegebank hat sich zu dem ganzen Verfahren nie geäußert und bei den Abgeordneten hat sich niemand entschuldigt. Es ist schon erstaunlich, wie die Grünen mit ihren Abgeordneten umgehen“, so der SPD-Mitte-Fraktionschef. „Führung sieht anders aus. Wir werden jetzt Gespräche führen und dann werden die Gremien entscheiden.“

Grünen-Vize Martin Bill dagegen sagte am Mittwoch, der Parteiaustritt der sechs Mitglieder „wäre bereits direkt nach der Gründung einer eigenen Fraktion ein logischer und konsequenter Schritt gewesen“. Für die Grünen-Führung sei immer klar gewesen, dass es nur eine grüne Fraktion geben könne, dazu gebe es auch höchstrichterliche Urteile. „Eine Parteimitgliedschaft bei den Grünen ist mit der Gründung einer konkurrierenden Fraktion nicht vereinbar“, so Bill. „Ursprünglich wollte der Landesvorstand mit zwei Mitgliedern ein Gespräch führen, nachdem fragwürdige Äußerungen und Internet-Postings der Mitglieder an den Vorstand herangetragen wurden.“

Martin Bill, Vize-Vorsitzender der Hamburger Grünen.

Foto: Michael Rauhe

Während sich Karismaz Ende Juli zu den Fragen geäußert habe, sei mit Sediqi kein persönliches Gespräch zu den ihn betreffenden Themen zustande gekommen, so der Grünen-Vize. Mit dem Austritt gehe Sediqi der „Möglichkeit aus dem Weg, sich den Vorwürfen inhaltlich zu stellen“, so Bill. „Vor der neutralen Instanz des Schiedsgerichts wäre das der richtige Ort gewesen.“

Grünen-Trennung hinterlässt tiefe Wunden

Sediqi nannte die Aussagen des Grünen-Vize auf Abendblatt-Nachfrage „haltlos“. Sie zeigten, „dass kein ernsthaftes Interesse an einer Aufklärung in meinem Fall bestand“, so Sediqi. „Nachdem nicht nur Herr Karismaz und ich aus der Fraktion ohne ein klärendes Gespräch auffällig schnell ausgeschlossen wurden, sondern auch die vier weiteren Abgeordneten, die sich mit uns solidarisiert hatten, sahen wir die Gründung einer zweiten Fraktion keineswegs als Konkurrenz, sondern als einzig logische Schlussfolgerung, um unseren politischen Auftrag ernst zu nehmen“, so Sediqi. „Da hatten wir noch die ernsthafte Hoffnung, dass es zu einer ‘Wiedervereinigung’ kommt. Nun, zum Tag der Deutschen Einheit, sind wir geschiedene Leute, sehr traurig.“

Zu den Terminvereinbarungen habe sich sein Anwalt klar verhalten, so Sediqi. „Wir wollten nicht Teil eines tribunalen Verhörs werden, zu dem wir eingeladen wurden, nachdem der Landesvorstand nichts andere zu tun hatte, als seine Verdachtsmomente an die Presse zu geben. Ich stelle mich auch außerhalb eines Schiedsgerichtes jeder Zeit zu den gegen mich erhobenen Vorwürfen. Aber werden die Landesvorsitzende und ihr Stellvertreter dazu auch jemals Stellung nehmen und sich für das menschenrechtsverletzende Verhalten bei Herrn Karismaz und mir entschuldigen?“ Die jetzige Trennung hinterlässt also erkennbar tiefe Wunden.

Nun stehen Koalitionsverhandlungen an

In SPD und CDU hat man derweil keine Bedenken, was die Zusammenarbeit mit den früheren Grünen-Abgeordneten angeht. Der Kreisvorstand der CDU Hamburg-Mitte um den Vorsitzenden Christoph de Vries beschloss mit einer Gegenstimme bereits am Dienstagabend die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP.

„Entscheidend für das Gelingen der Koalitionsgespräche wird sein, dass sich christdemokratische Positionen im Koalitionsvertrag sichtbar wiederfinden“, heißt es in dem Beschluss. „Ein besonderes Augenmerk bei den Verhandlungen gilt den Positionen der CDU Hamburg-Mitte bei den Themen Mobilität, Innere Sicherheit und Belebung der Innenstadt. Ein klares Bekenntnis der Koalitionspartner für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammen-halt sowie gegen Extremismus jeglicher Art ist Voraussetzung für die politische Zusammenarbeit.“