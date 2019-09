Hamburg. Mit einem Zwei-Personen-Team für jeden der sieben Hamburger Bezirke will die Stadt ihre Baustellenkoordinierung weiter verbessern. Wie die Senatoren Andreas Dressel (SPD) und Michael Westhagemann (parteilos) am Dienstag betonten, würde das Großprojekt der stadtweiten Koordinierung des Verkehrs auch bei Behinderungen so "mehr Schlagkraft" erhalten.

Verkehrssenator Westhagemann erklärte: "Die Verantwortung für Baustellen ist auf unterschiedliche Schultern verteilt. Mal bauen die Leitungsunternehmen, mal der LSBG, mal die Bezirke und andere städtische Player. Aber 'die Stadt', das sind wir alle gemeinsam. Deshalb haben wir das Team der Baustellenkoordinierer auf die Bezirke ausgeweitet." Finanzsenator Dressel ergänzte, die bezirklichen Koordinatoren "bringen ihre jeweiligen örtlichen Erfahrungen mit ein und können so zum Beispiel dabei mithelfen, dass der Verkehr trotz Baustellen fließt".

Ein großer Fortschritt für die Bezirke und die Baustellenkoordination: unsere neuen bezirklichen Baustellenkoordinatoren nehmen ihre Arbeit auf - viel Erfolg 💪👍! https://t.co/SnfILeAtEh — Andreas Dressel (@ADressel) September 24, 2019

Zusätzlich zur Aufstellung der Bezirksteams sollen neben den Hauptverkehrsadern zukünftig auch alle "Bezirksstraßen von besonderer verkehrlicher Bedeutung in das Koordinierungsnetz" integriert werden, heißt es aus der Finanzbehörde, die auch für die Bezirke zuständig ist, abschließend.