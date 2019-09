Hamburg. Von Baustellenkoordination bis S-Bahn-Chaos: Verkehrsprobleme gibt es in Hamburg immer wieder. Nun verzögert sich auch noch zum wiederholten Mal die Fertigstellung eines der wichtigsten Instrumente zur Verkehrsplanung: Das 2015 vom Senat beim Ingenieurbüro IVV in Auftrag gegebenen Verkehrsmodell, das ursprünglich 2017 und schließlich im Sommer 2019 in Betrieb gehen sollte, ist immer noch nicht einsatzfähig.

Nun heißt es aus der Verkehrsbehörde, das Ganze werde erst zum Ende des Jahres fertig. „Da dies das erste gesamtstädtische Verkehrsmodell für Hamburg und Umgebung überhaupt wird, ist der Aufbau zeitaufwendiger als gedacht“, sagte Verkehrsbehördensprecher Christian Füldner dem Abendblatt. „Noch stimmen nicht alle Daten ausreichend mit der Realität überein, weshalb wir noch kein Go geben können.“

FDP kritisiert Verzögerungen bei Verkehrsmodell

Computergestützte Verkehrsmodelle können anhand umfassender Datenerhebungen und Rechenprozesse die Verkehrsentwicklung in größeren und kleineren Räumen berechnen und für die Zukunft prognostizieren. Sie sind daher ein wichtiges Instrument der Verkehrsplanung.

Für FDP-Fraktionschef Michael Kruse ist die erneute Verzögerung ein Beleg dafür, dass es aus dem Senat oft „nette Absichtserklärungen“ gebe, es aber bei der Umsetzung hapere.