Turnen Buchholz 08: Kanada-Reise als Belohnung für den Aufstieg

Turnerinnen aus der Nordheide klettern als Regionalliga-Meister in die 3. Bundesliga. Was das mit langfristiger Strategie zu tun hat.

Buchholz. Den nächsten Schritt einer langfristig angelegten Entwicklung haben die Turnerinnen des TSV Buchholz 08 gemacht. Nach einem dritten Platz und einem zweiten Platz in den Vorjahren feiert die Frauen-Riege in diesem Jahr nun die Meisterschaft in der Regionalliga Nord. Damit verbunden ist der Aufstieg in die 3. Bundesliga, organisiert unter dem Dach der Deutschen Turn-Liga (DTL).

Gebührend gefeiert wurde dieser Erfolg in einer langen Partynacht, wie Trainer Bernward Bade verriet. Die sieben Turnerinnen haben auch Grund zur Vorfreude, denn im kommenden Jahr steht eine große Reise auf dem Programm: gemeinsam mit männlichen Turnern des Vereins intensiviert der TSV Buchholz 08 seine Planungen für einen dreiwöchigen Überseetrip.

Im Sommer reisen Nordheide-Turner in die Rocky Mountains nach Kanada

Mit insgesamt 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern soll es im Sommer 2024 für drei Wochen in die Rocky Mountains nach Kanada gehen. In den Vorjahren waren Nordheide-Turner mehrfach durch die USA gereist.

Die 24-jährige Daria Hofmann (TSV Buchholz 08) überzeugte bei ihrer Boden-Darbietung durch Anmut und Grazie.

Foto: Thai Lu Tran / TSV Buchholz 08

Zurück in die Regionalliga Nord: schon vor dem letzten Wettkampftag in Großhansdorf (Schleswig-Holstein) stand die Frauen-Riege des TSV Buchholz 08 an der Tabellenspitze. Zwei Siege zum Saisonauftakt im April in Hannover und im Oktober in Ketsch (Baden-Württemberg) brachten sie in diese hervorragende Position.

Frauen des TSV Buchholz 08: Tagessiege an allen drei Wettkampftagen

Davon ließ sich die von Meike Scholz trainierte Mannschaft zum Saisonabschluss nicht mehr verdrängen. Souverän gelang Buchholz 08 am dritten Wettkampftag der dritte Tagessieg. Am Schwebebalken und am Boden kam keiner von sieben anderen Vereinen an die Punktzahl der Buchholzerinnen heran.

Strategische Ausrichtung nach dem Motto „Sichtung, Förderung und Ausbildung“

Dieser „megastarke Leistungsnachweis“, so Bade, sei beim TSV Buchholz 08 langfristig und zielgenau geplant worden. Er sei Bestandteil der strategischen „SFA-Maßnahme“ – diese Abkürzung steht für „Sichtung, Förderung und Ausbildung“. Bernward Bade weiter: „Diese Tatsache erfüllt uns mit Stolz, charakterisiert unser richtungsweisendes Handeln und hat für uns oberste Priorität: Buchholz 08 ist ein Ausbildungsverein!“

Klassenerhalt für zweite Mannschaft des Turn-Teams Lüneburg-Buchholz

Ebenfalls in der Regionalliga Nord der Deutschen Turn-Liga aktiv ist die zweite Mannschaft des Turn-Teams Kiehn Group Lüneburg-Buchholz. „In dieser Liga steigen unsere Nachwuchsturnerinnen in den regulären Kürbetrieb nach den FIG-Regularien des olympischen Turnens ein“, sagt Trainerin Susanne Tidecks von Blau-Weiss Buchholz. FIG steht für „Fédération Internationale de Gymnastique“, den Welt-Turnverband mit Sitz in Lausanne in der Schweiz.

Die jungen Blau-Weiss-Turnerinnen waren im Oktober in Ketsch sehr gute Zweite geworden, erreichten nun in Großhansdorf den siebten Platz und landen in der Gesamtwertung auf dem fünften Tabellenplatz unter acht Vereinen. Damit ist der Klassenerhalt geschafft.

Die zweite Mannschaft des Turn-Teams Kiehn Group Lüneburg-Buchholz beendet die Regionalliga-Saison auf Rang fünf (von links): Ersatzturnerin Jasmin Fischer, Kapitänin Emma Schruhl, Laila Juhrbandt, Hannah Beyer, Sabrina Proemmel, Joelle Peters, Anabella Gündel, Valeria Steiert und Johanna Probst.

Foto: Turn-Team Kiehn Group / HA

Dieses Saisonziel realisierten Mannschaftsführerin Emma Schruhl, Hannah Beyer, Anabella Gündel, Laila Juhrbandt, Katharina Richter, Marlene Seidel, Sabrina Proemmel, Valeria Steiert, Emilia Esche und Johanna Probst. Bekanntermaßen turnt die erste Mannschaft des TT Lüneburg-Buchholz in der 1. Bundesliga und schaffte dort als Gesamtfünfte zum zweiten Mal in Folge den Klassenerhalt.