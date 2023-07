Turn-Team Lüneburg-Buchholz wird zur festen Größe in der 1. Bundesliga

Buchholz/Lüneburg. Besser und besser etablieren sich die Turnerinnen aus der Nordheide in der 1. Frauen-Bundesliga. Konnte sich der Aufsteiger in seiner ersten Erstligasaison 2022 noch auf Aushängeschild Karina Schönmaier verlassen, die mittlerweile nach Chemnitz gewechselt ist, präsentiert sich das Turn-Team Kiehn Group Lüneburg-Buchholz nun mannschaftlich ausgeglichener. Die meisten Turnerinnen sind Mitglied bei Blau-Weiss Buchholz.

Wie schon zum Saisonauftakt Ende April in Regensburg belegte das Turn-Team auch am zweiten von vier Wettkampftagen der Deutschen Turn-Liga (DTL) den fünften Platz unter acht Vereinen. Im Vergleich zum ersten Wettkampf verbesserte sich die Riege von Cheftrainerin Susanne Tidecks um siebeneinhalb auf 184,95 Punkte.

Mareen Jacobs kehrt stark zurück nach langer Verletzungspause

„Nach dem Balkendrama in Regensburg waren wir alle sehr erleichtert, dass wir in Kirchheim an unserem ersten Gerät, dem Balken, mit nur drei Stürzen und 45,900 Punkten gut in den Wettkampf einsteigen konnten“, sagte Tidecks. Wochenlang hatte sich Mannschaftsführerin Mareen Jacobs auf ihren Einsatz vorbereitet – und wurde belohnt.

Neben ihrem Stammplatz am Sprungtisch startete die erfahrene Turnerin auch am Boden. „Nach langer Verletzungspause präsentierte Mareen ihre Übung sauber und elegant mit Vorwärtsschraube, anderthalbfacher Rückwärtsschraube und dem Doppelhocksalto“, beschreibt ihre Trainerin die Schwierigkeiten.

Kräftige Anfeuerung durch erstmals angereiste Fangruppe

In der ausverkauften Sporthalle Stadtmitte in Kirchheim unter Teck wurden die Turnerinnen aus der Nordheide erstmals lautstark von einer Fangruppe angefeuert, die mit zwei Kleinbussen angereist war. „Dieses Wir-sind-nicht-allein-Gefühl hat unsere Damen zusätzlich beflügelt“, sagte Susanne Tidecks. Zu „unsere Damen“ gehören neben Mareen Jacobs auch Natalie Wolfgang, Sonja Fischer, Lotte Arnold, Gastturnerin Shadé van Oorschot aus den Niederlanden und Melina Schönheit.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

An der Tabellenspitze gab es eine Überraschung durch das Turnzentrum der Deutschen Sporthochschule (TZ DSHS) Köln, das knapp vor dem TSV Tittmoning-Chemnitz den Tagessieg holte. Auftaktsieger MTV Stuttgart um Deutschlands bekannteste Turnerin Elisabeth Seitz trat geschwächt an, weil drei Juniorinnen beim Länderkampf in Frankreich im Einsatz waren. Stuttgart wurde diesmal Dritter und führt die Gesamttabelle nun vor den punktgleichen Chemnitzerinnen an.

Cheftrainerin freut sich auch für Karina Schönmaier und Emma Malewski

„Das freut uns besonders, da Karina Schönmaier und Emma Malewski wichtige Punktesammlerinnen und Säulen der Chemnitzer Mannschaft sind“, sagte Susanne Tidecks. Die Hamburgerin Malewski ging aus der Kaderschmiede der HT 16 hervor und startete einige Jahre für die KTG Lüneburger Heide. Die aus Bremen stammende Schönmaier startete bis zu ihrem Wechsel an das Sportinternat Chemnitz zum Jahresende 2022 für Blau-Weiss Buchholz.

Deutsche Turn-Meisterschaften bis Sonntag in Dortmund

In der Frauen-Bundesliga geht es nach der Sommerpause weiter mit dem dritten und vierten Wettkampftag am 14. Oktober in Ketsch und 11. November in Waging am See. Zuvor stehen für die Spitzenturnerinnen von diesem Donnerstag bis Sonntag die Deutschen Meisterschaften in Dortmund auf dem Programm. Vom Turn-Team Lüneburg-Buchholz sind Natalie Wolfgang und Sonja Fischer qualifiziert.