Fußball-Bezirksliga: Scharmbeck-Pattensen-Ashausen hält Kontakt zur Tabellenspitze

Egestorf. Die SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen ist in der Fußball-Bezirksliga zwei im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen geblieben. Am Sonnabend feierte das Team einen 6:1 (3:1)-Auswärtssieg beim MTV Egestorf. Nach der 2:3-Auftaktniederlage gegen Meckelfeld gab es für die von Marinus Bester trainierte SG – seit dieser Saison erweitert um die Fußballer des MTV Ashausen-Gehrden – zwischendurch nur ein 1:1-Unentschieden in Unterzahl gegen Eintracht Munster.

Die Mannschaft von Trainer Marinus Bester startet nach Maß

In Egestorf startete die Mannschaft von Trainer Marinus Bester nach Maß: Nach einem Eckball war Torben Riemer per Kopfball zur Stelle und traf zum frühen 1:0 für die Gäste (3.). Diese blieben druckvoll und spielbestimmend, auch wenn sich die Gastgeber freizuspielen versuchten. Schließlich schickte Jan-Niklas Schulga Luca Wiechers auf die Reise, der spurtstark die Nerven behielt und den Ball zum 2:0 einschoss (27.).

Drei Minuten später keimte Hoffnung beim MTV Egestorf auf, der nur drei Tage zuvor ein 2:2-Remis beim Buchholzer FC erkämpft hatte. Nach einem Freistoß köpfte Florian Eggert zum 1:2-Anschlusstreffer ein. Die SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen zeigte sich nicht lange beeindruckt. Nach einer Flanke scheiterte Schulga mit einem Kopfball aus fünf Metern am Reflex von MTV-Keeper Ole Weselmann. Allerdings war Dzenan Derlek zur Stelle und stellte den alten Zwei-Tore-Vorsprung (34.) – gleichzeitig der Halbzeitstand.

Scharmbeck-Pattensen-Ashausen hätte noch höher gewinnen können

Scharmbeck hätte höher führen können, doch Schulga scheiterte von der linken Seite am langen Pfosten (37.). Nach dem Seitenwechsel kam Leon Fischer im Strafraum zu Fall und Jan-Niklas Schulga erhöhte vom Elfmeterpunkt auf 4:1 (51.). Damit war das Spiel endgültig entschieden. Der MTV versuchte zwar weiter nach vorn zu spielen, allerdings ohne großen Druck. Dafür hatten die Gäste weitere Torgelegenheiten.

Ein weiterer Treffer von Derlek wurde wegen Abseits nicht anerkannt (71.). Einen möglichen zweiten Elfmeter nach Attacke gegen Vincent Grzywaczewski bewerteten die Schiedsrichtern nicht so. Dafür wurde Grzywaczewski in der 73. Minute tief geschickt wurde, behielt frei vor Keeper Weselmann die Nerven und markierte das 5:1.

Am Ende noch ein Eigentor – MTV-Trainer Torsten Haase ist bedient

Die Niederlage für die stark ersatzgeschwächten Egestorfer hätte noch deftiger ausfallen können. Dzenan Derlek blieb im Eins-gegen-eins am Torwart hängen. Schließlich traf Florian Eggert unglücklich zum 1:6-Endstand ins eigene Tor (80.). Am Ende verschoss Derlek einen an ihm verschuldeten Foulelfmeter (83.).

Während Trainer Torsten Haase (MTV Egestorf) nach diesem Auftritt seiner Mannschaft bedient war, äußerte sich Scharmbecks Trainer Marinus Bester naturgemäß zufrieden. „Wenn wir als SG oben dran bleiben wollen, müssen wir hier auch gewinnen. Es hätte noch höher ausfallen können“, sagte der ehemalige HSV-Profi.