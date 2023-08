Buchholzer FC: Erlebnisse in Dänemark wichtiger als Ergebnisse

Buchholz. Längst zur guten Gewohnheit beim Buchholzer Fußball-Club (BFC) gehört in den Sommerferien eine Ausfahrt zum internationalen Jugendfußballturnier nach Dänemark. In diesem Jahr machte sich eine Delegation mit sechs Mannschaften und insgesamt mehr als 100 Spielerinnen und Spielern aus der Nordheide auf zum Dana-Cup nach Hjörring. Das Turnier auf 40 Sportplätzen der 25.000-Einwohner-Stadt wurde bereits zum 40. Mal ausgetragen, für den BFC war es die fünfte Teilnahme.

Mannschaften und die große BFC-Familie wachsen zusammen

Natürlich streben die jungen Menschen nach sportlichem Erfolg. „Viel wichtiger als die Ergebnisse sind jedoch das tolle Erlebnis Dana-Cup und dass die Mannschaften so toll zusammengewachsen sind – innerhalb der Teams und auch als Teil der BFC-Familie“, sagte der ehemalige BFC-Vorsitzende Klaas Jensen. Daran habe auch das durchwachsene dänische Wetter mit einem Mix aus Sonne, Regen und Wind nichts ändern können.

Nach einführenden Testspielen gegen Vereine aus Kanada, Mexiko und England war die große Eröffnungsfeier ein erstes Highlight. Die Prozession quer durch die Stadt in das Stadion von Hjörring sowie die anschließende Zeremonie mit 1114 Mannschaften aus 38 Nationen sei auch für diejenigen Fußballerinnen und Fußballer, die bereits zum fünften Mal dabei waren, ein tolles Erlebnis, berichtet Klaas Jensen.

Spiele gegen Teams aus Norwegen, Schweden, Dänemark und USA

In den Gruppenspielen maßen sich die Mannschaften des Buchholzer FC auf 67 Spielfeldern in und um Hjörring mit Konkurrenten aus Norwegen, Schweden, Dänemark und den USA – wahrlich ein bunter Mix. „Auch in den Hauptrundenspiele gab jede Mannschaft ihr Bestes – ob nun auf dem Feld oder beim Anfeuern der anderen BFC-Teams.“

Auf das eigene Abschneiden durften die Nachwuchsfußballer aus Buchholz und Umgebung stolz sein: Vier Mannschaften erreichten das Viertelfinale, eine das Achtelfinale, und eine Mannschaft schied in der Runde der letzten 32 aus.

2024 geht’s wieder zum Dana-Cup – dann wird ein Pokal gewonnen

Am letzten Turniertag guckte sich die BFC-Delegation die Endspiele im Stadion an und ging zum Abschluss gemeinsam schön essen. Was nicht fehlen durfte: Auf der Rückfahrt mussten die beiden großen Reisebusse den obligatorischen Stopp an einem Schnellrestaurant im Skandinavien-Park in Flensburg einlegen.

Die einhellige Meinung von Spielerinnen und Spielern, Trainerinnen und Trainern nach einer Woche Dänemark: „Im kommenden Jahr geht es wieder zum Dana-Cup. Dann bringen wir auch wieder mindestens einen Pokal mit nach Buchholz.“ Das war in den Vorjahren immer gelungen.