Polizei Hamburg Mann entblößt sich an Badesee und verletzt Frau mit Möwe

Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Badestelle Süd. Der Öjendorfer See ist zurzeit wegen Blaualgen gesperrt.

Eine Spaziergängerin wurde am Dienstag am Öjendorfer See von einem Unbekannten bedroht. Als die Polizei kam, sprang er ins Wasser.