Polizei Hamburg: Schrecklicher Angriff – Mann vergewaltigt Frau auf dem Heimweg

Hamburg. Sie war im Morgengrauen auf dem Heimweg, als sie von einem Mann überfallen, in ein Gebüsch gezogen und vergewaltigt wurde. Nach dem sexuellen Missbrauch einer 26 Jahre alten Frau im Stadtteil Rotherbaum wurde ein drei Jahre jüngerer Mann festgenommen, der die Tat begangen haben soll. Um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, sucht die Polizei Hamburg Zeugen des Angriffs.

Wie Polizeisprecher Florian Abbenseth schildert, war die 26-Jährige am frühen Sonntagmorgen von einer nahegelegenen U-Bahn-Station auf dem Heimweg, als sie an der Dillstraße von einem ihr unbekannten Mann plötzlich von hinten berührt wurde. "Im weiteren Verlauf griff der Unbekannte sie an, brachte sie zu Boden und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor", so Abbenseth.

Polizei Hamburg ermittelt nach Vergewaltigung

Die Frau habe laut geschrien und versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Doch der Unbekannte zog sie mehrere Meter weiter in eine Grünanlage. Als Zeugen auf den Angriff aufmerksam wurden, ließ der Mann endlich von seinem Opfer ab und flüchtete.

Um 3.47 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Umgehend wurden mehrere Beamte mit Streifenwagen auf die Suche nach dem Täter geschickt. Offenbar hatten sie Erfolg: Sie nahmen einen 23 Jahre alten Mann vorläufig fest, der sich in der Nähe des Tatorts aufhielt.

Polizei Hamburg: Verdächtiger sitzt in U-Haft

Noch in der Nacht haben Ermittler der Fachdienststelle für Sexualdelikte beim Landeskriminalamt Maßnahmen vorbereitet, um den Mann vor einen Haftrichter zu bringen. Am Montag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl – der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an einer Polizeidienststelle zu melden.