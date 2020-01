Harburg. Das Archäologisches Museum Hamburg präsentiert einen weiteren Vortrag in der Reihe „Schaufenster der Geschichte“, der passend zur aktuellen Ausstellung „Hot Stuff – Archäologie des Alltags“ mit „Cool Stuff – Computer-Archäologie“ betitelt ist. Referent ist Prof. Dr. Horst Oberquelle, emeritierter Professor des Fachbereichs Informatik an der Universität Hamburg und Leiter des Computer-Museums an der Universität Hamburg.

Ohne Computer wäre unsere heutige Welt nicht das, was sie ist. Doch wie fing eigentlich alles an? Professor Oberquelle wird über die Anfangstage des Computerzeitalters und die rasante Entwicklung der digitalen Welt sprechen und darüber, was ihn dazu bewegte, ein kleines, aber feines Computer-Museum im Keller der Universität Hamburg einzurichten.

Mit einem Blick in die jüngste Vergangenheit lässt das Archäologische Museum Hamburg in der aktuellen Ausstellung „hot stuff – Archäologie des Alltags“ Erinnerungen wach werden und spürt den Geschichten hinter den verschwundenen Dingen des Alltags nach. Gerade in der Computerwelt scheint die Halbwertszeit von Technik kürzer denn je zu sein. War der 386er-Rechner wirklich vor 30 Jahren aktuell? Und gespeichert wurde auf Diskette? Auf einer was?

Mensch – Computer – Interaktion

Was heute noch absoluter „hot stuff“ ist, erscheint morgen schon wie ein Relikt aus der Steinzeit. Prof. Oberquelle hat die Anfänge der Informatik als Student kennengelernt, als Zeitzeuge bis zur Pensionierung ihre rasante Entwicklung verfolgt und als Professor für Informatik das Thema Mensch-Computer-Interaktion und computergestützte Kooperation erforscht.

Seine Leidenschaft gehört den „Dinosauriern“ der frühesten Computergeschichte genauso wie raumfüllenden Großrechnern der 1960er- und 1970er-Jahre bis zum kompakten Personal Computer von heute. Aus diesem Grund hat er ab 2012 ein Computermuseum in der Hamburger Universität aufgebaut, in dem man wesentliche Entwicklungsschritte anhand von lauffähigen und multimodal erfahrbaren Exponaten nachvollziehen kann.

Im Aufbau des Museums und in der Suche nach wichtigen technischen Meilensteinen sieht er eine Art „Archäologie der Computerentwicklung“. Mit spannendem Bildmaterial und einer kleinen Auswahl „cooler“ Exponate entsteht während des Vortrags ein skizzenhaftes historisches Gemälde der rasanten technischen Entwicklung des digitalen Zeitalters, bei dem nicht nur EDV-Fans auf Ihre Kosten kommen.

Schaufenster der Geschichte Donnerstag, 30. Januar, 18 Uhr, Archaeologicum des Archäologischen Museums Hamburg, Harburger Rathausstraße 5, Eintritt 4 Euro, ermäßigt 3 Euro