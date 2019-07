Durch die Heide bei Vollmond

Handeloh .. Die nächste Vollmondnacht beginnt am Donnerstag, 15. August. Ein besonderes Erlebnis sind da die Vollmondwanderungen auf dem Heidschnuckenweg. Wenn der helle Mond über der Heide leuchtet und die weite Landschaft mit den einsamen Wacholdern in ein silbriges Licht taucht, ist das ein besonderes Bild. Drei Wanderungen werden in dieser Vollmondnacht angeboten. Sie geben einen spannenden Einblick in die nächtliche Natur und sind gerade zur Zeit der Heideblüte ein wahrhaftes Erlebnis für Naturliebhaber. Ein zertifizierter Wanderführer macht die Teilnehmer auf Besonderheiten aufmerksam, die sich nur nachts in der Naturerleben lassen.

Eine Wanderung findet im ältesten Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Harburg, dem Büsenbachtal, statt. Durch das Tal fließt der kleine Büsenbach als nährstoffarmes Fließgewässer. Die Wanderer erleben das Phänomen Bachschwinde: Der Gewässerlauf versickert im Untergrund und tritt weiterunterhalb wieder zutage. Vom 79 Meter hohen Pferdekopf bietet sich im Mondlicht eine einmalige Aussicht. Durch das Heidegebiet führt der Natur- und Landschaftsführer Jürgen Persiel die Gruppe. Treff: Parkplatz Am Büsenbach in Handeloh, 5,5 km/2 Stunden, Infos und Anmeldung bei Jürgen Persiel, 04173/7650 oder 0152/21910767, juergen@persiel.com Eine weitere Wanderung führt durch die Misselhorner Heide statt, ein herausragendes Ziel in der Südheide. Durch ihre Hufeisenform und die sanften Hügel bietet sie Naturfreunden ein besonderes Landschaftserlebnis. Wenn dann noch die helle Mondscheibe am Horizont auftaucht, ist die Stimmung perfekt. Die zertifizierte Waldpädagogin Katrin Blumenbach nimmt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf eine kleine Reise durch die Dunkelheit und will ihre Sinne schärfen. Treff: Wanderparkplatz Misselhorner Heide an der K17 von Hermannsburg in Richtung Unterlüß/Misselhorn, 7 km/2 Stunden, Infos und Anmeldung bei Katrin Blumenbach, Telefon 05052/5429411, E-Mail info@wald-events.de Die dritte Wanderung führt zum Wümmeberg. Von dort aus geht der Blick über das Wümmequelltal zum Surhorn, dort lebte einst das Heideoriginal „Wümm-Mudder". Vielleicht lässt sich sogar das geheimnisvolle Schnarren des Ziegenmelkers hören. Über den Spitzbubenweg erreicht die Gruppe wieder den Ausgangspunkt. Treff: Parkplatz Spitzbubenweg an der B3, gegenüber Abzweig Alte Landesstraße, Schneverdingen, 7,5 km/3 Stunden, Infos und Anmeldung bei Bispingen-Touristik, Tel. 05194/9879690 Vollmondwanderungen Do., 15. August, 20.30 Uhr, Kosten: 11 Euro, Kinder 7 Euro, Anmeldungen sind außer bei den Wanderführern auch unter www.heidschnuckenweg.de möglich.