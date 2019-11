„Wir brauchen eine zusätzliche Grundschule für Süderelbe“

Harburg/Neugraben. Die Harburger CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Birgit Stöver, bildungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion, wirft der Schulbehörde vor, nicht angemessen auf die stark steigenden Schülerzahlen in Neu-

graben-Fischbek zu reagieren. Die Maßnahmen des Schulentwicklungsplans (SEPL) seien nicht ausreichend.

Alle zehn Jahre legt die Schulbehörde einen Schulentwicklungsplan vor, in dem die Entwicklung der Schülerzahlen in der Stadt und ihren Stadtteilen prognostiziert wird und dargelegt wird, wie man darauf regieren will. Im Oktober wurde die endgültige Fassung des SEPL 2019 für den Zeitraum bis 2030 vorgelegt. Darin wird allgemein von stark steigenden Schülerzahlen ausgegangen, für die Schulregion Süderelbe jedoch von einer überdurchschnittlichen Steigerung der jährlichen Einschulungen.

Gründe sind zum einen die Neubauaktivitäten vor Ort, zum anderen die Schließung der katholischen Schule Neugraben. Mittel- bis langfristig prognostiziert die Schulbehörde, dass die Zahl der Schüler an den staatlichen Grundschulen in Neugraben und Fischbek um bis zu 75 Prozent steigen wird. Das ist mehr als in jedem anderen Stadtteil Hamburgs.

Eine neue Schule ist eine langfristige Option

In einer Anfrage an den Senat hatte Birgit Stöver wissen wollen, ob eine neue Grundschule für den Bereich Neugraben-Fischbek geplant sei. Die Antwort: Eine neue Schule sei eine langfristige Option. Vorerst sollten die vorhandenen Schulen erweitert werden.

„Die Schulbehörde hat den Ernst der Lage offensichtlich nicht erkannt“, sagt Stöver. „Senator Rabe schiebt die Planungen für eine neue und dringend erforderliche Grundschule auf die lange Bank. Dies ist ein grober Fehler, denn schließlich ziehen jetzt und in den nächsten Jahren die jungen Familien in die Neubaugebiete. Wir brauchen die zusätzliche Grundschule zeitnah und in der Nähe der Neubaugebiete und nicht erst, wenn die Kinder aus dem Grundschulalter raus sind.“ Der Senator dürfe nicht jahrelang abwarten und zuschauen, wie bestehende Schulen immer voller würden. Er müsse schnell entscheiden und Planungssicherheit schaffen.

In der Tat werden zwei der drei großen Neubaugebiete im Stadtteil Neugraben-Fischbek gerade fertig gestellt, der Vogelkamp und die Fischbeker Heidbrook. Den größten Bevölkerungszuwachs erwartet der Stadtteil allerdings mit dem Quartier Fischbeker Reethen, das sich noch in der Planung befindet. Dort sieht der Funktionsplan ein Schulgelände vor. Die Entwicklung eines weiteren Standorts solle im Rahmen der Stadtteilentwicklung mit dem Bezirk Harburg gestaltet werden, heißt es dazu in der Senatsantwort.