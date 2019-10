Harburg . Der Senat hat seinen Halbjahresbericht zum Haushalt veröffentlicht. Im Rahmen dieses Berichts werden auch die jährlichen Schulbaumaßnahmen dokumentiert. Hamburg wird demnach im Jahr 2019 rund 208 Millionen Euro in die Sanierung der bestehenden allgemeinbildenden Schulen investieren. Für Neubauten an den allgemeinbildenden Schulen stehen rund 121 Millionen Euro bereit. Der Harburger Bürgerschaftsabgeordnete und SPD-Schulpolitiker Matthias Czech: „Der Bezirk Harburg profitierte im letzten Jahr vor allen beim Neubau von den Investitionen des Senats.“

Mehr als ein Drittel der Gesamtinvestitionen von 111 Millionen Euro flossen in 2018 nach Harburg. Die Lessing-Stadtteilschule erhielt einen Neubau am Hanhoopsfeld. Hier entstand auch ein Klassengebäude für das Humboldt-Gymnasium. Für diese Bauten wurden 42,7 Millionen Euro investiert. Für 3 Millionen Euro wurden an der Schule Rönneburg Neu- und Ersatzbauten errichtet.

Investitionen im gesamten Bezirk

Im laufenden Jahr fließen rund 9 Millionen Euro für Neubauten in den Bezirk. Für die Sanierung bestehender Gebäude und Außenanlagen wird der Senat in Harburg dieses Jahr knapp 22 Millionen Euro ausgeben. Die Investitionen verteilen sich laut Czech über den gesamten Bezirk Harburg.

So soll an der Ganztagsgrundschule Am Johannisland noch in diesem Jahr ein Zubau inklusive Mensa für die 6-Zügigkeit fertig gestellt werden. Hier werden 1.3 Mio. Euro Investiert.

Die Goethe-Schule in Eißendorf bekommt ebenfalls dieses Jahr einen Ersatzbau für die Fachklassen. Bis 2022 soll zusätzlich ein Ersatzbau für die Aula-GBS-Sporthalle fertig sein. Für beide Maßnahmen stehen zusammen rund 9 Millionen Euro bereit. Die Stadtteilschule Fischbek/Falkenberg erhält dieses Jahr eine neue Zweifeldsporthalle für gut 3 Millionen Euro.

Grundschule an der Haake erhält 2,4 Millionen Euro

An der Stadtteilschule Süderelbe entstehen bis 2020 Neubauten für rund 10 Millionen Euro. Der zweite Ausgabenschwerpunkt ist die Sanierung bestehender Gebäude und Außenflächen. An der Stadtteilschule Süderelbe werden bis Ende kommenden Jahres drei Gebäude für insgesamt rund 12.4 Mio. Euro saniert. Die Grundschule an der Haake erhält 2,4 Millionen Euro für Sanierungen.

n der werden die Außenanlagen für knapp 2.2 Mio. Euro saniert. In die Sanierung des Altbaus der Goethe-Schule Harburg fließen rund 2,7 Mio. Euro. Am Friedrich-Ebert-Gymnasium und der Lessing-Stadtteilschule (mit AvH) am Hanhoopsfeld werden die Außenanlagen für 3,5 Mio. Euro saniert.