Ehestorf. Das „Haus des Handwerks“ im Freilichtmuseum am Kiekeberg bekommt eine neue Ausstellung: Die Entwicklung des Handwerks von früher bis heute, moderne und längst ausgestorbene Handwerksberufe kommen darin vor, aber auch das, was Menschen zu Hause selbst erschaffen – „Marke Eigenbau“ also. „Wir möchten das Selbstgebaute in den nächsten zehn Jahren in der Ausstellung zeigen und seine Geschichte erzählen“, sagt Kuratorin Verena Pohl.

Auch Heimwerkerprojekte sind ein großes Thema – die selbstgebaute Terrasse oder die Stuckgestaltung an der Wohnzimmerdecke. Verena Pohl: „Hier nehmen wir auch gern Fotos. Für uns sind dazu die Erzählungen wichtig: Die Erfahrungen und Anekdoten hinter den Gegenständen. Wie kam es dazu?“ Die Bandbreite ist riesig, der Übergang von „Profihandwerk“ zur Bastelarbeit ist fließend. „Der Lampenschirm als Obstschale, selbst gebaute Eingangstüren, praktische Werkbänke, hübsche Bilderrahmen: Wir lassen uns gern überraschen und wünschen uns auch neue Ideen von unseren Spendern“, sagte Verena Pohl. Beispielhaft für die Vielfalt sind eine Säge, die Anfang des 20. Jahrhunderts ein findiger Heimhandwerker herstellte, und ein Schwan aus einem Autoreifen, der jahrelang einen Vorgarten zierte.

„Im kommenden Jahr gestalten wir die Dauerausstellung im ‚Haus des Handwerks‘ komplett neu“, erklärt Museumsdirektor Stefan Zimmermann. „Wir zeigen darin das klassische Handwerk und seine Entwicklung und das Selbermachen in den eigenen vier Wänden. Ein Fokus wird auf Biografien liegen: Wie arbeiten die Handwerker, was ist den Heimwerkern wichtig, welche Geschichten stecken hinter den Objekten? Die persönlichen Erzählungen bereichern die Ausstellung.“

Am 19. und 20. September 2020, dem Tag des Handwerks, wird die neue Dauerausstellung eröffnet.

Objektspender melden sich im Freilichtmuseum am Kiekeberg bei Verena Pohl aus der Abteilung Volkskunde unter 040/790176-42 oder pohl@kiekeberg-museum.de