Rosengarten. Die Archive Norderstedt, Henstedt-Ulzburg, Tangstedt und die VHS Tangstedt bieten am Donnerstag, 24. Oktober, von 10.00 bis 18.30 Uhr einen Ausflug zum Freilichtmuseum am Kiekeberg an. Für alle Interessierten eröffnet sich damit eine Gelegenheit, die Arbeit des Freilichtmuseums unmittelbar bei der Umsetzung eines neuen thematischen Schwerpunkts zu erleben.

In einer Führung werden auch all die Fragen angesprochen, die sich die dortigen Fachleute stellen: Wie geht das Museum bei der Auswahl der Gebäude vor? Wie werden die Häuser von ihren Originalstandorten umgesetzt? Wie kann man die Geschichte der Bauten und ihrer Bewohner interessant für die Museumsbesucher vermitteln? In einem bundesweiten Pilotprojekt errichtet das Freilichtmuseum am Kiekeberg eine neue Baugruppe zum Thema „Nachkriegszeit auf dem Lande“.

Führung dauert 1,5 Stunden, danach alleiniger Rundgang

Ergänzend zur bestehenden Flüchtlingsnotunterkunft „Nissenhütte“ werden seit vergangenem Jahr sechs zeittypische Gebäude der Jahre 1949 bis 1970 aufgebaut – einschließlich Gärten, Litfaßsäulen und Telefonzellen. Diese „Königsberger Straße“ dokumentiert den Alltag der Aufbaujahre, als Millionen Flüchtlinge integriert werden mussten, extremer Wohnraummangel herrschte und sich auch für die Einheimischen das dörfliche Wohnen grundlegend wandelte. Beim gemeinsamen Gang mit Projektleiter Alexander Eggert erhalten die Besucher einen Einblick in die Konzeption und können den neuen Ausstellungsraum zur Nachkriegszeit besichtigen.

Die Führung dauert von 13 bis 14.30 Uhr, es bleibt dann genug Zeit, sich auf dem gesamten Museumsgelände weiter umzusehen. Es wird gemeinsam mit dem Bus aus Tangstedt, Henstedt-Ulzburg und Norderstedt gefahren. Abfahrtzeiten: Tangstedt, 10.00 Uhr, Weinlounge, Hauptstr. 79; Henstedt-Ulzburg, 10.25 Uhr, Bahnhof/Busbahnhof, Hamburger Str. 57; Norderstedt, 11 Uhr, Bahnhof/ZOB Norderstedt Mitte, Rathausallee 68. Die Gebühr für Fahrt, Eintritt und Führung beträgt 29 Euro. Eine Anmeldung unter 04109/5142 ist notwendig.