Bunte Erdäpfel im Freilichtmuseum am Kiekeberg feiern

Die Kartoffel ist ein beliebtes Nahrungsmittel vieler Norddeutscher. Zur Erntezeit thematisiert das Freilichtmuseum am Kiekeberg am Sonntag alles rund um die roten, gelben oder blauen Knollen. Doch auch leckere Produkte wie Kartoffelbier, Kartoffelwurst oder Kartoffelmarmelade werden angeboten.

Kartoffelfest So 13.10., 10 bis 18 Uhr, Freilichtmuseum am Kiekeberg (Bus 340), Am Kiekeberg 1, Eintritt 9 Euro, bis 18 Jahren frei