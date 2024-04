Hamburg. In Ohlsdorf müssen Spaziergänger eine Straße mit Tempo 50 queren. Jetzt soll der Abschnitt sicherer werden. Was genau geplant ist.

Der Alsterwanderweg in Ohlsdorf wird sicherer: In der gesamten Straße Am Hasenberge soll, wie derzeit an vielen Straßen in Hamburg, Tempo 30 eingeführt werden. Zudem soll eine Querungshilfe gebaut werden. Wie das Bezirksamt Hamburg-Nord mitteilte, sei die Planung bereits beauftragt und die Finanzierung des Umbaus gesichert.

Bereits 2022 hatte der für Ohlsdorf zuständige Regionalausschuss auf Antrag von Grünen, SPD und CDU die Maßnahmen am Alsterwanderweg einstimmig beschlossen. Nun werden sie umgesetzt.

Verkehr Hamburg: Bestehende Tempo-30-Zone in Ohlsdorf wird ausgeweitet

Casten Redlich von den Grünen freut sich, dass es nun voran geht. „Der Alsterwanderweg ist einer der beliebtesten Wege für Spaziergänger in Hamburg. Er quert er die breite Straße Am Hasenberge in Ohlsdorf und trifft dort bislang ungesichert auf Autos mit Tempo 50. Es ist gut, dass sich das nun ändert.“

Die bestehende Tempo-30-Zone in den angrenzenden Straßen Woermannsweg und Justus-Strandes-Weg wird somit ausgedehnt. Durch die sichere Querungsmöglichkeit und Tempo 30 hätten es besonders Kinder und Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, bald leichter, voranzukommen. „Ein echtes Plus an Sicherheit macht das Spazierengehen entlang der Alster nun noch angenehmer.“

Der Alsterwanderweg – insgesamt etwa 37 Kilometer lang – ist eine der beliebtesten Spazierrouten Hamburgs. Er erstreckt sich entlang der Alster und des Alstersees von seiner Quelle in Kayhude (Schleswig-Holstein) bis zur Mündung in die Elbe. In Hamburg führt der Weg von Poppenbüttel über Ohlsdorf mit der Straße Am Hasenberge, Eppendorf und das Westufer der Außenalster bis zur Binnenalster und dann zum Baumwall. Gelbe Richtungspfeile an Bäumen und Steinen markieren für Wanderer die Wegführung.