Hamburg. Rankin setzt zwei Tage lang in Winterhude Interessierte in Szene. Was 20 Minuten mit dem Starfotografen kosten und wie man mitmacht.

Der renommierte britische Mode- und Starfotograf Rankin, unter anderem Lieblingsfotograf von „Germany‘s Next Topmodel“-Modelmama und 90er-Jahre-Supermodel Heidi Klum, kommt nach Hamburg. Am 19. und 20. April gastiert John Rankin Waddell, wie der gebürtige Schotte mit vollem Namen heißt, in den Briese Studios an der Semperstraße in Winterhude mit seinem Erfolgsprojekt „RankinLive“.

Seit 2009 lädt der Fotograf, der 1991 mit Jefferson Hack (Ex von Kate Moss) das legendäre Monatsmagazin „Dazed and Confused“ gründete und von Madonna über David Bowie bis hin zur verstorbenen Queen Elizabeth II. unzählige Persönlichkeiten in Szene setzte, in verschiedenen Städten der Welt Interessierte ein, sich von ihm mit der Kamera porträtieren zu lassen.

Hamburg: Shooting mit Starfotograf Rankin in Winterhude kostet 750 Euro

Allein bei seiner ersten Veranstaltung dieser Art in London fotografierte Rankin 2009 mehr als 1800 Menschen. Hierzulande ist Rankin insbesondere bekannt, weil er regelmäßig in Heidi Klums Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ mitwirkt.

„Ich bin immer wieder gern in Deutschland unterwegs, habe schon zweimal meine Werke in Düsseldorf ausgestellt“, sagt der Starfotograf dem Abendblatt. „Vor acht Jahren war ich dann mit ‚RankinLive‘ in Berlin im KaDeWe zu Gast – und jetzt freue ich mich sehr auf Hamburg und die außergewöhnlich tollen Briese Studios.“

Rankin bietet in Winterhude 20-minütige Fotoshootings an (Archivbild). © picture alliance / Photoshot | picture alliance

Das Erlebnis mit dem Lieblingsfotografen der Superstars hat seinen Preis: Von jetzt an können Interessierte online für 750 Euro einen 20-minütigen Termin mit Rankin buchen. In diesem Zeitfenster entstehen dann Porträts, aus denen die Teilnehmer ihre eigene Auswahl treffen dürfen. Sechs Motive erhält man als Datei in Bildschirmauflösung – unter anderem für Social Media. Ein Motiv gibt es als Print im A4-Format.

Mehr zum Thema

Hamburg-Shooting mit Starfotograf Rankin – Buchung nur online

„Ich mag daran, dass Fotografieren durch den technischen Fortschritt mehr zu einem Gemeinschaftserlebnis geworden ist“, sagt Rankin. Früher – in Zeiten des analogen Fotografierens – habe niemand gesehen, was ein Fotograf erschaffe. Das Ergebnis lag erst viel später vor.

„RankinLive“ dagegen sei mehr ein Prozess, eine „Performance“: „Ich zeige meine Bilder im Moment des Entstehens live auf einem Bildschirm. Wir probieren daraufhin aus, kommen ins Gespräch, lernen einander kennen – und aus dieser Interaktion entsteht ein einzigartiges Kunstwerk für jene, die ich fotografiere.“

Einige dieser innerhalb der Reihe entstandenen Porträts veröffentlichte Rankin bereits in einem Buch. Die Terminbuchung für das nun anstehende Shooting in Hamburg-Winterhude erfolgt ausschließlich online.