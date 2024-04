Hamburg. Ausgerechnet der Publikumsmagnet des beliebten Japan-Festivals wurde abgesagt. Wann und wie dieses Jahr trotzdem gefeiert wird.

Es sind schlechte Nachrichten, die rund um die Alster gerade die Runde machen: Das beliebte Feuerwerk zum japanischen Kirschblütenfest wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Nach Abendblatt-Informationen wurden die Bootsverleihe, bei denen sich die Anfragen in den vergangenen Wochen bereits gehäuft hatten, per E-Mail vom Veranstalter darüber informiert, dass es dieses Jahr kein buntes Spektakel am Himmel über der Außenalster geben wird.

Kirschblütenfest Hamburg: 2024 wird es kein Feuerwerk über der Alster geben

Bei den Hamburgerinnen und Hamburgern war das große Feuerwerk immer extrem beliebt. Auf der Außenalster waren viele Boote unterwegs, um einen besonderen Blick auf das beeindruckende Feuerwerk zu bekommen. Auch an der Uferpromenade verweilten 2023 – nach drei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie – Tausende Menschen mit Picknickkörben und Kaltgetränken, um das farbenfrohe Schauspiel zu verfolgen. Darauf muss in diesem Jahr verzichtet werden.

Besonders bitter: In diesem Jahr feiert die Städtepartnerschaft zwischen Hamburg und Osaka 35-jähriges Bestehen. Der Bürgermeister der japanischen Metropole, Hideyuki Yokoyama, reist für diesen besonderen Anlass extra in die Hansestadt. „Wir bedauern es gerade vor dem Hintergrund des Jubiläums, dass es kein Feuerwerk geben wird“, sagt Klaus Rogge, Vorstandsmitglied der Deutsch-Japanischen Gesellschaft zu Hamburg e. V.

Kirschblütenfest ist seit 1968 eine feste Institution in Hamburg

Offizielle Gründe, warum das Feuerwerk nicht stattfindet, gibt es bislang nicht. Für das Spektakel am Himmel ist der Nihonjinkai Hamburg e. V. zuständig. Auf der Internetseite bestätigt der Verein das Aus für das Feuerwerk: „Das Japanische Kirschblütenfeuerwerk wird im Jahr 2024 leider nicht stattfinden. Sobald die Veranstaltung für das Jahr 2025 entschieden ist, wird sie auf dieser Website veröffentlicht“, heißt es.

Gründe nannte der Verein nicht. Hinter vorgehaltener Hand wird gemunkelt, dass die hohen Kosten das Problem sein sollen. Auf Abendblatt-Anfrage war der japanische Verein nicht zu erreichen. Die Hoffnung, dass womöglich die Stadt oder ein anderer Geldgeber das Feuerwerk rettet, ist bei der Deutsch-Japanischen Gesellschaft gering.

Kirschblütenfest 2024 in Hamburg: Datum für Feier in Planten un Blomen steht fest

Gefeiert wird in diesem Jahr aber trotzdem – nur eben anders. Normalerweise umfasst das Kirschblütenfest drei große Programmpunkte. Das Feuerwerk zum Auftakt, die Wahl der Kirschblütenkönigin und das sogenannte „Japan-Festival“. Weil die Krönung jedoch nur alle zwei Jahre stattfindet und das Feuerwerk abgesagt wurde, wird das deutsch-japanische Fest in diesem Jahr lediglich den Festival-Part umfassen.

Mehr zum Thema

Bei Planten un Blomen wird am 23. Juni von 12 bis 18 Uhr ein buntes Programm veranstaltet. „Der Bürgermeister von Osaka wird dabei sein. Wir planen ein kulinarisches Programm. Japanische Kampfsportler werden etwas aufführen, zudem wird es Musik geben. Die Planungen laufen auf Hochtouren“, sagt Rogge.