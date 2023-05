Alster: Hamburg feiert Kirschblütenfest mit spektakulärem Feuerwerk

Die rosafarbenen Kirschblüten blühen in ganz Hamburg. Am kommenden Wochenende werden sie groß gefeiert (Archivbild).

Hamburg. Die Wochenenden im Mai bieten in diesem Jahr bunte Unterhaltung in Hamburg: Nur zwei Wochen nach dem Hafengeburtstag, der mehr als eine Million Menschen in die City lockte, steht direkt das nächste große Event in Hamburg an. Von Freitag (19. Mai) bis Sonntag (21. Mai) wird das japanische Kirschblütenfest mit einem abwechslungsreichen Programm gefeiert.

Die rosa blühenenden Kirschbäume entlang des Alsterufers, der Kennedybrücke, der Alsterkrugchaussee und am Altonaer Balkon sorgen jedes Jahr für Frühlingsgefühle bei vielen Hamburgern und Hamburgerinnen – und haben einen historischen Hintergrund.

Alster: Kirschblütenfest in Hamburg – mit großem Feuerwerk

Schon in den 1960er-Jahren wurden die 5000 Kirschbäume als Symbol der Freundschaft mit Japan und als Zeichen der Dankbarkeit der Handelsvertreter in der Stadt gepflanzt. 50 weitere Kirschbäume folgten als zusätzliches Geschenk des ehemaligen Premierministers von Japan, Shinzo Abe.

Seitdem bedankt sich die Japanische Gemeinde Hamburg jedes Jahr mit dem traditionsreichen Fest bei den Hamburgern für ihre Gastfreundschaft – so auch in diesem Jahr: Am Freitag wird das Festwochenende um 22.30 Uhr mit einem großen Feuerwerk über der Außenalster eingeleitet.

Kirschblütenfest in Hamburg: Per Boot über die Alster schippern

30 Minuten lang sind Gäste des Kirschblütenfestes eingeladen, es sich rund um die Alster bequem zu machen und das farbenfrohe Spektakel am Himmel zu bestaunen. Wer das Feuerwerk lieber vom Wasser aus beobachten will, kann im Vorhinein Tickets für eine Bootsfahrt buchen, die vom Lions Club organisiert wird.

Los geht es um 19.30 Uhr am Anleger Jungfernstieg – dann schippert das Schiff über den Rondeelteich, den Stadtparksee und den Alsterlauf bis es sich rechtzeitig um 22.30 Uhr mitten auf der Außenalster positioniert. Der Fahrpreis inklusive Sekt, Wein, Wasser und Catering beträgt 70 Euro. Pro Ticket spendet der Lions Club 30 Euro an Jugendsozialprojekte in Wandsbek.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kirschblütenkönigin wird im Grand Elysee Hotel gewählt

Am Sonnabend verlagern sich die Feierlichkeiten dann in das Grand Elysée Hotel. Ab 17 Uhr wird hier zum vierten Mal die Hamburger Kirschblütenkönigin gewählt. Die Auserwählte habe dann zwei Jahre lang die Aufgabe, Hamburg in der Welt – und besonders in Japan – zu vertreten: „Es ist wirklich ein tolles Erlebnis“, sagt Klaus Rogge, Schatzmeister der Deutsch-Japanischen Gesellschaft.

In der zweijährigen Amtszeit sei ein Japan-Aufenthalt sowie der Status einer Sonderbotschafterin inbegriffen, den die Hamburgerin von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) übertragen bekomme. In Japan besuche die Kirschenblütenkönigin dann sogar den japanischen Premierminister, so Rogge weiter.

Kirschblütenfest wird auch in Planten un Blomen gefeiert

Bis zum 5. Mai konnten sich Interessierte zwischen 18 und 28 Jahren mit ihrem Lebenslauf und Fotos für das Amt bewerben. Insgesamt hätten sich in diesem Jahr rund 30 Bewerberinnen gemeldet, so Rogge. Eine Jury wird dann am Sonnabend die Gewinnerin küren.

Das Festwochenende gipfelt schließlich am Sonntag im Japanischen Garten in Planten un Blomen. Von 12 bis 18 Uhr wird Gästen beim Japan Festival in verschiedenen Formaten die japanische Kultur präsentiert. Neben gastronomischen Angeboten soll es auch Musik- und Tanzvorführungen, Workshops für Origami, Demonstrationen von Kampfsportarten und Anproben von Yukatas, einem traditionellen japanischen Kleidungsstück, geben.