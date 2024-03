Hamburg. Nicht nur am Elbstrand sollen heute Feuer entzündet werden. In vielen Stadtteilen werden Flammen lodern. Zum Beispiel hier.

Der ruhige Karfreitag ist vorbei, jetzt darf wieder gefeiert werden. Und wo geht das am Ostersonnabend am besten? Richtig: Bei einem der zahlreichen Osterfeuer in Hamburg. Wer jetzt als erstes an die großen Feuer am Blankeneser Elbstrand denkt, liegt natürlich nicht falsch. Insgesamt vier Feuer sind hier geplant, Viereck (Höhe Strandweg 58), Knüll (Höhe Strandweg 40), Osten (Höhe Strandweg 3), Mühlenberg (Elbuferweg Höhe In de Boost).

Und wie es aussieht, spielt das Wetter mit – bis zu 21 Grad sollen es am Sonnabend noch werden. Wenn bei der Begehung durch das Bezirksamt vor Ort alles mit den Aufbauten in Ordnung ist, steht dem Spektakel ab 18/19 Uhr nichts mehr im Wege.

Osterfeuer 2024: Livemusik und Fahrzeugschau in Hamburg-Wellingsbüttel

Doch es gibt in Hamburgs noch zahlreiche weitere Feuer, die heute Abend brennen sollen. Wer also nicht zum Elbsstrand möchte, findet sicher auch in seiner Nähe eine Alternative. Zum Beispiel hier:

Livemusik, Stockbrot, Fahrzeugschau und Drinks – klingt gut? Dann ab zum Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Wellingsbüttel (Schulteßdamm 18) am Ostersonnabend. Ab 17.30 Uhr laden die Veranstalter dazu ein, auf dem Feuerwehrgelände „die lodernden Flammen des Osterfeuers zu bestaunen“.

Osterfeuer in Bergstedt und Volksdorf für die ganze Familie

Von einem idyllischen Stadtteil in den nächsten: Auch in Bergstedt, Teil der Walddörfer im Bezirk Wandsbek, wird es am Ostersonnabend ein Osterfeuer geben. Die lokale freiwillige Feuerwehr kündigt an, das Feuer ab 18.30 Uhr auf der Wiese am Volksdorfer Damm Ecke Stüffel zu entzünden. Einem gemütlichen Abend steht dabei nichts im Wege: Neben kühlen Getränken und Snacks vom Grill wird es für die Kleinen schon ab 17 Uhr Stockbrot zum Selbermachen geben.

Ab circa 17 Uhr wird in Vlksdorf unter Begleitung der freiwilligen Feuerwehr auf der Horstwiese (Volksdorfer See Allhorndiek, Waldredder) ein Osterfeuer angezündet werden. Hier können sich Gäste auf ein paar gastronomische Angebote freuen.

Freiwillige Feuerwehr lädt zu Osterfeuer nach Sasel und Wohldorf-Ohlstedt

Auch in Sasel wird am diesjährigen Osterwochenende wieder Rauch durch die beschaulichen Straßen ziehen. Die freiwillige Feuerwehr lädt am Ostersonnabend ab 18 Uhr in den Saseler Park (Saseler Parkweg 1) ein, um hier gemeinsam bei Feuerschein den Abend zu verbringen. Für Essen und Getränke ist gesorgt, versprechen die Veranstalter.

Ganz im Norden, direkt an der Grenze zu Schleswig-Holstein, feiert die Freiwillige Feuerwehr Wohldorf ihr Osterfest. Bei Bier und Bratwurst vom Grill soll am Ostersonnabend um 18.30 Uhr das Treffen rund ums Osterfeuer an der Herrenhausallee 42 beginnen. „Nachbarn, Freunde, Bekannte, alle sind herzlich willkommen, um mit uns zusammen den Ostersonnabend bei gemütlicher Stimmung ausklingen zu lassen“, heißt es von den Veranstaltern.

Osterfeuer 2024: In Langenhorn gibt‘s Erbsensuppe, in Farmsen Kinderdisco

Die Freiwillige Feuerwehr Langenhorn-Nord pflegt neben dem Osterfeuer gleich noch eine weitere Tradition: Jedes Jahr wird im Rahmen des fröhlichen Zusammentreffens heiße Erbsensuppe serviert. So auch am diesjährigen Ostersonnabend ab 17 Uhr. Zusätzlich gibt es am Neubergerweg 158 Snacks vom Grill, Bier vom Fass und Cocktails.

Fast lässt sich hier schon ein Hauch von Sommer, Sonne, Freibad-Pommes und Sonnencreme erahnen, doch planmäßig steht erst einmal die alljährliche Ostertradition an: Am Ostersonnabend findet auf dem Parkplatz des Strandbads Farmsen (Neusurenland 67) das große Familienosterfeuer statt. Das Event startet um 16 Uhr mit einer Kinderdisco, eine Stunde später soll das Feuer angezündet werden.

Osterfeuer in Oldenfelde findet im Hanni Park statt

Genauso familienfreundlich wie in Farmsen-Berne soll es am Ostersonnabend in Oldenfelde zugehen. Gemeinsam mit dem THW Hamburg-Wandsbek und dem Bürgerverein Oldenfelde veranstaltet der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Oldenfelde-Siedlung das traditionelle Osterfeuer im Hanni Park (Berner Heerweg/Stargarder Straße).

Auch hier sind die kleinen Gäste eingeladen, ab 18 Uhr im Rahmen der Kinderdisco etwas überschüssige Energie loszuwerden. Ab 18.30 Uhr soll das Feuer dann bei Getränken und Snacks entfacht werden.

Beim Bramfelder Osterfeuer gibt es Stockbrot und Marshmallows

Nach einem Jahr Pause kann in Bramfeld wieder gefeiert werden: Am Ostersonnabend können Groß und Klein auf dem Außengelände des Bramfelder Kultur- und Kommunikationszentrums (Bramfelder Chaussee 265) zusammenkommen und einen gemütlichen Abend am Osterfeuer verbringen.

Um 17 Uhr wird das Kinderfeuer entfacht, an dem die kleinen Gäste Stockbrot und Marshmallows über den Flammen rösten können. Ab 18 Uhr soll das große Feuer brennen.

Osterfeuer 2024 in Hamburg: Von der Stellinger Kirche bis Bergedorf

Auch die Stellinger Kirche lädt am Sonnabend zu einem Osterfeuer ein. Ab 19 Uhr sind Gäste herzlich eingeladen, an der Molkenbuhrstraße 8 bei Würstchen vom Grill, Getränken und einem gemütlich flackernden Feuer zusammenzukommen.

Tief im Süden, am Deichvorland (Höhe Sander Deichweg/Hower Hauptdeich) direkt neben der Elbe in Bergedorf, soll ab 20 Uhr am Sonnabend ein Osterfeuer den Himmel erleuchten. Neben Ständen mit gastronomischen Angeboten (Crêpes, Schmalzgebäck und Co.) soll es laut dem Veranstalter, dem Unterhaltungsclub Gambrinus 1885 e.V., auch Spielangbote für Kinder wie zum Beispiel Dosenwerfen geben.