Hamburg. Zwölf Meter ragt der Holzhaufen an der Elbe bereits in die Höhe. Was der Unterhaltungsclub Gambrinus den Besuchern dieses Jahr bietet.

Bereits Tage vor Ostern lässt sich erahnen, dass die 23 Mitglieder des Unterhaltungsclubs Gambrinus von 1885 erneut das wohl größte Osterfeuer an der Elbe anzünden werden. „Natürlich geht das nur, weil uns so viele Menschen unterstützen. Anwohner haben etwa 1200 ausgediente Tannenbäume und sehr viel Baum- und Strauchschnitt gespendet“, sagt Fabian Schröder, der neue Vorsitzende der Gambrinen.

Der Riesenhaufen, den die Gambrinen aus den Holzspenden stapeln, soll am Ostersonnabend, 30. März, gegen 20 Uhr, hinterm Elbdeich in Höhe Sander Deichweg/Ecke Hower Hauptdeich entzündet werden. Zu dem Ereignis samt Party werden wieder mehrere Tausend Besucher in Kirchwerder erwartet.

Hamburg Kirchwerder: Osterfeuer an der Elbe mit Partyzelt und Dosenwerfen

„Die Vorbereitungen für das Feuer sind sehr umfangreich und aufwendig, alleine das Einholen der vielen Genehmigungen“, sagt Schröder. Insgesamt etwa drei Wochen lang sind er und seine Vereinskameraden sowie weitere Helfer mit Treckern und Anhängern in den Vierlanden unterwegs, um Brennmaterial einzusammeln.

Hoch schlagen die Flammen des Osterfeuers von Gambrinus an der Elbe, Tausende schauen fasziniert zu. So war es im vergangenen Jahr. © Gabriele Kasdorff | Gabriele Kasdorff

Neben zwei Traktoren kommen auch ein Radlager und ein Bagger zum Einsatz, um erneut die etwa zwölf Meter Höhe des breit ausladenden Osterfeuers zu erreichen. Natürlich geschieht das alles in der Freizeit der Junggesellen: Sie haben Spaß daran, das XXL-Osterfeuer – ein Volksfest bis in die frühen Morgenstunden – zu organisieren.

Unterhaltungsclub Gambrinus sorgt auch für Würstchen, Crêpes und Getränke

Da es im vergangenen Jahr sehr gut angenommen wurde, wird es auch in diesem Jahr Dosenwerfen und einen Boxautomaten im Festzelt geben. In dem großen Partyzelt legt wie gewohnt DJ Delle auf. Er wird die Gäste mit aktuellen Hits beschallen. Für Getränke und für Würstchen, Crêpes und Schmalzgebäck wollen die Gambrinen ausreichend sorgen.

Von den Einnahmen aus dem Verkauf der Getränke werden der traditionelle Ausflug am Vatertag sowie die Teilnahme am großen Erntedankumzug in Kirchwerder finanziert. „Außerdem gehen unsere neuen Mitglieder mit einer Spendendose den Deich entlang, um für das Ehrenamt und unsere Aktionen zu sammeln“, sagt Gambrinen-Sprecher Jan Dietrich.

Osterfeuer im Deichvorland der Elbe lockt stets Tausende Besucher an

Mittlerweile haben die Gambrinen weit mehr als 60 große Osterfeuer in Kirchwerder organisiert. Sie locken stets Tausende Besucher an, darunter etliche Gäste, die von außerhalb Bergedorfs anreisen. Viele Besucher bringen Klappstühle und Decken mit, um es sich auf dem Deich gemütlich zu machen. Auf dem Holzhaufen sollen bunte Ballons befestigt werden, die nach Entzünden des Feuers knallend zerplatzen. Das kam vergangenes Jahr bei den Kindern gut an, berichten die Gambrinen.

Weitere Osterfeuer am Sonnabend in der Region

Zahlreiche weitere Osterfeuer werden am Sonnabend, 30 März, in der Region entzündet. Hier eine Auswahl.

Barsbüttel: Die Freiwillige Feuerwehr Stellau lädt zum Osterfeuer in den Barsbütteler Ortsteil ein. Ab 18 Uhr geht es los, um 19 Uhr wird das große Feuer auf dem Gelände am Ende der Straße Am Heidberg hinter den Tennisplätzen entzündet. Im vorigen Jahr tanzten einige Tausend Besucher ausgelassen zu den Beats von DJ Jannik, der auch in diesmal hinterm Mischpult steht und für Stimmung sorgt. Die Feuerwehr bietet Speisen und Kaltgetränke an. Ein Zelt mit Bänken und Tischen bietet Schutz bei Regen. Gegen 23 Uhr geht die Feier zu Ende. Ausreichend Parkplätze sind direkt am Gelände vorhanden.

Oststeinbek: Das Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Oststeinbek wird um 18 Uhr auf der Beachvolleyballanlage (Zufahrt über Meessen 32, Walter-Ruckert-Sporthalle) entzündet. Die Kameraden bitten dafür um Holzspenden. Die Holzannahme erfolgt am Karfreitag, 29. März, von 11 bis 13 Uhr und am Sonnabend, 30. März, von 9 bis 12 Uhr. Angenommen wird ausschließlich unbehandeltes Holz.

Reinbek: In Reinbek brennt die Freiwillige Feuerwehr Schönningstedt traditionell im gleichnamigen Ortsteil ein Osterfeuer ab. Beginn ist um 17.57 Uhr an der Feuerwache an der Oher Straße. Es gibt Getränke und Speisen, die Jugendfeuerwehr bietet zudem kleinere Leckereien an. Das Feuer wird bei Einbruch der Dunkelheit entzündet.

Für das Osterfeuer wird die Oher Straße in der Zeit von 17 Uhr bis Mitternacht gesperrt. Autos werden über die Dorfstraße, Königstraße, Haidkrugchaussee und Am Sportplatz und umgekehrt umgeleitet. Die Buslinien 236 und 436 verkehren über Sachsenwaldstraße, Königstraße, Haidkrugchaussee, Am Sportplatz und umgekehrt. Wegen der Straßensperrung und des großen Besucherandrangs in den vergangenen Jahren bittet die Feuerwehr Gäste, nach Möglichkeit zu Fuß zu kommen.

Wohltorf: Auch in Wohltorf wird es familiär: Die Freiwillige Feuerwehr heißt am Sonnabend, 30. März, Gäste am Osterfeuer am Brink 5 willkommen Zwischen 18 und 22 Uhr bieten die Retter Grillwürstchen, Waffeln, Bier und Softgetränke an.

kas, nick, sta