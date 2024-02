Hamburg. Bezirksamt will testen, welchen Effekt die Fahrzeuge für Mobilität und Klimaschutz haben. So können Interessierte mitmachen.

Was vergangenes Jahr in den Vier- und Marschlanden schon getestet wurde, kommt nun nach Langenhorn: Ab sofort können sich Bewohner des Stadtteils auf eine kostenlose, vierwöchige Nutzung eines Lastenfahrrades der Marke Bakfiets (niederländisch für Lastenfahrrad) bewerben. Das Bezirksamt Hamburg-Nord möchte testen, welches Potenzial Lastenräder für Mobilität und Klimaschutz in Lagenhorn haben.

Für das Experiment stellt das Bezirksamt fünf ausgewählten Haushalten zwischen April und September je ein E-Lastenrad für jeweils vier Wochen zur Verfügung. Geradelt wird dann mit dem Modell Elbfiets (übersetzt bedeutet das Elbfahrrad).

Verkehr Hamburg: Testfahrer aus Langenhorn bekommen Lastenrad mit viel Zubehör

Darin können vorne in einer stabilen Holzkiste mit einer Sitzbank und Dreipunktgurten sowohl Kinder als auch Lasten transportiert werden. Das Rad hat einen E-Antrieb mit einem circa 400-Wattstunden-Akku. Somit beträgt die Reichweite je nach Gegenwind und Zuladung bis zu 70 Kilometer.

Mehr zum Thema

Wer ausgewählt wird, bekommt das Komplettpaket: Neben dem fahrbaren Untersatz werden eine Textilgarage, ein Faltschloss, ein Regenverdeck und eine Luftpumpe zur Verfügung gestellt. In Bergedorf hatten sich im vergangenen Testzeitraum 224 Familien und Personen beworben, die glücklichen fünf wurden im letzten Schritt dann per Los gezogen.

Verkehr Hamburg: Testzeiträume liegen in der Zeit von April bis Ende September

Mitmachen können nun alle Langenhorner, die mindestens 18 Jahre alt sind und das Lastenrad für ihre normale Alltagsmobilität nutzen wollen. Bei der Bewerbung können ein bis drei passende Zeiträume angegeben werden. Zeitraum 1: 5. April bis 3. Mai 2024, Zeitraum 2: 3. bis 28. Juni 2024, Zeitraum 3: 2. bis 30. September 2024.

Der Bewerbungsschluss ist am 25. Februar 2024. Den Bewerbungsbogen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen gibt es unter hamburg.de/hamburg-nord/elbfiets. Bei weiteren Fragen kann an diese Adresse: mobilitaet@hamburg-nord.hamburg.de eine E-Mail geschrieben werden.