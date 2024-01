Hamburg. Neue Zahlen zeigen, wie die Pandemie den Verkehr in Hamburg beeinflusst. Die hohen ÖPNV-Fahrgastzahlen haben einen überragenden Grund.

Hamburg kommt in die Puschen: Im ersten vollständigen Nach-Corona-Jahr 2023 ist die Mobilität in der Stadt wieder angestiegen, wie Daten der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) zeigen. Ganz spurlos gehen die Pandemie-Jahre aber nicht an Hamburgs Verkehrsteilnehmern vorbei. Einige Trends, die sich während Corona herausbildeten, stabilisieren sich offenbar.