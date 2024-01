Hamburg. On-Demand-Shuttles wird es im Bergedorfer Landgebiet erst mal nicht geben. Die Begründung der Behörde – und wie es weitergeht.

Wer in den Vier- und Marschlanden auf ein Auto verzichten und stattdessen mit dem Bus weite Strecken zurücklegen möchte, der braucht oftmals Geduld. Denn die Busse fahren längst nicht so regelmäßig wie im urbanen Hamburg. Und ab dem späten Abend oder gar nachts auch gar nicht mehr. Um einen „Lückenschluss“ zwischen Linienverkehr und Anrufsammeltaxi zu schaffen und den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in den ländlichen Gebieten zu verbessern, erkennt die Bergedorfer Lokalpolitik viel Potenzial in „On-Demand-Shuttles“.