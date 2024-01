Hamburg. Besonders für Fahrradfahrer und Fußgänger soll der Weg in den Stadtpark bequemer werden. Was geplant ist und wann es losgehen soll.

Eine neue Fahrbahn ohne Schlaglöcher, mehr Platz für Radwege und breite Gehwege: Die Saarlandstraße am Stadtpark Hamburg in Hamburg-Winterhude soll bald grundsaniert und umgestaltet werden. Wie an anderen Stellen in der Stadt soll auch hier der Fokus auf den Radverkehr gelegt werden.

Nach aktuellem Stand soll im Frühjahr 2025 mit den Arbeiten begonnen werden. Wie die Grünen aus dem Bezirk Nord mitteilen, sei die Planung nun im Regionalausschuss Winterhude-Eppendorf vorgestellt worden. Die ersten Umbaupläne gab es bereits 2022. Nach einer Prüfung seien nun Verbesserungen eingearbeitet worden.

Stadtpark Hamburg: Mehr Platz für Radfahrer auf der Saarlandstraße in Winterhude

Dazu Käthe Fromm (Grüne) aus dem Regionalausschuss: „Die nun vorgelegte Überarbeitung der Umbaupläne an der Saarlandstraße bringt noch einmal deutlich mehr Verbesserungen für Fußgängerinnen und Fußgänger und alle, die mit dem Rad unterwegs sind: Umweltfreundlich mit dem Rad in den Stadtpark zu kommen fällt nun noch viel leichter.“

Was konkret geplant ist: Wie die Grünen mitteilen, soll die heute schon vorhandene Nebenfahrbahn stadteinwärts grundinstandgesetzt werden und dann ohne Schlaglöcher und Versackungen besser befahrbar sein. Die Breite der jeweils zwei Kfz-Fahrstreifen in beide Richtungen sollen im Wesentlichen erhalten bleiben.

Hamburg-Winterhude: Geschütze Radwege sollen die Fahrt erleichtern

Allerdings soll stellenweise die Breite verringert werden, um Platz für Radwege, Radfahrstreifen und zum Teil auch geschützte Radfahrstreifen („Protected Bike Lanes“) zu schaffen. Geschützte Radstreifen werden durch bauliche Elemente vom umliegenden Verkehr abgetrennt. Auch die Gehwege sollen verbreitert werden.

Weiter soll auf der Parkseite erstmals ein befestigter Gehweg von der Hellbrookstraße zur U-Bahn-Haltestelle Saarlandstraße gebaut werden. „Hier kam es bisher immer wieder zu Konflikten mit Fußgängerinnen und Fußgängern, die den Radweg nutzten“, so Käthe Fromm.

Käthe Fromm (Grüne) auf der Stadthallenbrücke. Künftig soll für Radfahrer die Einfahrt in den Park über den Bereich Hellbrookstraße, Saarlandstraße und die Stadthallenbrücke erlaubt sein. Bisher mussten sie einen Umweg fahren. © Reiffert/Grüne Fraktion Nord | Christoph Reiffert

Stadtpark Hamburg: Sichtachse zum Planetarium soll wieder erlebbar werden

Für Radfahrerinnen und Radfahrer soll der Fahrweg zum Stadtpark aus der Hellbrookstraße zur Stadthallenbrücke erleichtert werden. „Statt wie bisher korrekterweise einen Umweg von mehreren Hundert Metern über das Nordende des Südrings fahren zu müssen, ist künftig die Einfahrt in den Park über Hellbrookstraße, Saarlandstraße und die Stadthallenbrücke erlaubt“, so Fromm weiter.

Mit dem Auto könne dann der Südring nur noch über dessen nördliches Ende angefahren werden. Die Stadthallenbrücke soll allein Radfahrerinnen und Radfahrern vorbehalten sein. Das diene auch dem Denkmalschutz. Denn: „Die Sichtachse Stadthallenbrücke–Planetarium wird damit – wie bei Parkgründung beabsichtigt – wieder erlebbar“, so Fromm.