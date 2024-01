Hamburg. Studie zeigt, Autofahrer sehen Hamburg besonders kritisch, und auch Radler sind unzufrieden. Wie die Stadt im Vergleich abschneidet.

Autofahrer beklagen sich über Dauer-Stau, Fußgänger über Rüpel-Radler, und alle sind genervt von E-Scootern. Galt diese Gefühlslage bislang als eher subjektiv, wird sie nun von der neuen ADAC-Studie „Mobil in der Stadt“ wissenschaftlich gestützt. In der Untersuchung, die die Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmer misst, landet Hamburg nur auf einem 10. Rang. Gewinner der Studie ist Dresden von Leipzig, Bronze geht an München. Befragt wurden insgesamt 9105 Menschen in den 15 größten Städten der Bundesrepublik.