Hamburg. An zahlreichen Terminen im Februar und März 2024 gibt es die Gelegenheit, Schnäppchen zu machen oder Ausrangiertes weiterzugeben.

Klamotten, Lampen, Geschirr, Antiquitäten und vieles mehr: Flohmarkt-Fans haben auch in den Wintermonaten in Hamburg die Gelegenheit, nach Herzenslust zu stöbern und auf Schnäppchenjagd zu gehen.

Das Abendblatt hat sich umgeschaut, welche Termine im Februar und März 2024 anstehen. Klar ist, für jeden ist etwas dabei. Wer nicht nur stöbern, sondern auch selber verkaufen möchte, sollte sich beeilen. In einigen Fällen sind bereits keine Standplätze mehr zu vergeben.

Flohmarkt Hamburg: Piratini im Elbe-Einkaufszentrum startet mit erstem Termin für 2024

Kinderklamotten, Spielzeug und vieles mehr auf rund 400 Verkaufstischen. Der Piratini-Flohmarkt ist Hamburgs größter Secondhand-Flohmarkt für alles rund ums Kind. Insgesamt viermal pro Jahr findet die Veranstaltung statt. Und in wenigen Wochen, am Sonntag, 11. Februar, startet die Piratini-Saison 2024.

Für die Besucher gibt es ein breites Angebot: von Umstandsmode und der Erstlingsausstattung über Kleidung bis Größe 176 bis hin zu Kinderwagen, Buggys, Kinderfahrrädern, Rollern, Laufrädern, Bobbycars und vielem mehr. Wichtig: Für Verkäufer sind keine Stände mehr verfügbar.

Piratini-Flohmarkt: Sonntag, 11. Februar, von 10 bis 14.30 Uhr (Schwangere können den Besuch schon ab 9.30 Uhr beginnen). Wo: in den Gängen des Elbe-Einkaufszentrums. Wie hinkommen: erreichbar zum Beispiel über die Buslinien 1, 21, 22, 37, 186, 283, 392 oder die S-Bahnlinien.

Hamburg-St. Pauli: Flohschanze an der Feldstraße an jedem Sonnabend in 2024

Egal, ob es schneit oder stürmt: Die Flohschanze am Neuen Kamp 30 zwischen Feldstraße und Sternschanze findet ganzjährig jeden Sonnabend zwischen 8 und 16 Uhr statt. Von Krams, Klamotten über Kuriositäten und Antiquitäten ist alles dabei.

Immer sonnabends lockt der Flohmarkt Flohschanze nicht nur Anwohner und Anwohnerinnen zur Alten Rindermarkthalle. © Klaus Bodig / HA | Klaus Bodig

Flohschanze: Dieser Flohmarkt findet an jedem Sonnabend statt, 8 bis 16 Uhr, Neuer Kamp 30. Erreichbar zum Beispiel mit der U3 bis zur Station Feldstraße.

Indoor-Flohmarkt in Hamburg-Winterhude – mit Blick auf den Goldbekkanal

Bummeln und Stöbern im Trockenen: Beim Indoor-Flohmarkt im Goldbekhaus gibt es ein großes Angebot, das wetterunabhängig erkundet werden kann. Gleich zwei Termine sind in den kommenden Wochen geplant, und zwar am 11. Februar und am 24. März. Für Verkäufer sind beide Termine allerdings schon ausgebucht. Besucher zahlen 1 Euro Eintritt.

Flohmarkt im Goldbekhaus: Sonntag, 11. Februar, und Sonntag, 24. März, 10 bis 14 Uhr, Moorfuhrtweg, erreichbar zum Beispiel mit der Buslinie 6 bis zum Goldbekhaus.

Hamburg-Eppendorf: Tausendschön-Flohmarkt von Frauen für Frauen

Viermal im Jahr bietet der Tausendschön-Flohmarkt schöne und praktische Lieblingsstücke aus den Bereichen Mode, Accessoires, Haushalt, Wohnen, Bücher, Unterhaltung, Technik, Sport und Kurioses. Nur Männerkleidung und Kindersachen sucht man hier vergeblich. Für Verkäufer sind die nächsten Termine bereits nicht mehr verfügbar.

Tausendschön-Flohmarkt: 17./18. Februar und 16./17. März 2024, jeweils von 10 bis 16 Uhr, Martinistraße 44a. Hinkommen zum Beispiel mit der Buslinie 20 und 25 bis zur Station Julius-Reincke-Stieg.

Rindermarkthalle: Flohmarkt-Fans können hier im Februar überdacht bummeln

Trödel, Hausrat, Bekleidung, Antiquitäten: Auf dem Flohmarkt an der Rindermarkthalle ist für jeden etwas dabei – nur Neuwaren sind nicht erlaubt. Insgesamt drei Termine sind für 2024 geplant. Los geht es in wenigen Wochen am Sonntag, 18. Februar, die beiden anderen Termine sind erst wieder Ende des Jahres. Die Stände sind sowohl auf dem Außengelände vor der Halle sowie auf dem hellen und überdachten Parkdeck zu finden.

Flohmarkt an der Rindermarkthalle: Sonntag, 18. Februar, 9 bis 16 Uhr, Neuer Kamp 31. Erreichbar zum Beispiel mit der U3 bis zur Station Feldstraße.

Flohmarkt auf dem Else-Rauch-Platz in Hamburg-Eimsbüttel

Der Klassiker in Eimsbüttel ist der Flohmarkt auf dem Else-Rauch-Platz. Die beliebte Veranstaltung findet zwischen Februar und Oktober immer am letzten Sonntag im Monat statt. In diesem Jahr startet die Flohmarktsaison damit am Sonntag, 25. Februar.

Viele Menschen besuchen den Flohmarkt auf dem Else-Rauch-Platz in Hamburg-Eimsbüttel (Archivbild). © picture alliance/dpa | Georg Wendt

Flohmarkt Else-Rauch-Platz: jeden letzten Sonntag im Monat ab dem 25. Februar, Else-Rauch-Platz, erreichbar zum Beispiel mit der U2 , Station Lutterothstraße. Wichtig: Die Stand-Anmeldung findet am 18. Februar um 10 Uhr direkt auf dem Else-Rauch-Platz statt.

Indoor-Kinderflohmarkt in der Fabrik in Ottensen

Schnäppchen von Bobbycar über Puppenhaus bis zu Kinderkleidung – auf dem Kinderflohmarkt in der Fabrik in Ottensen wird alles für den Nachwuchs angeboten. Auch hier gilt: Neuware ist nicht erlaubt. Dafür lässt sich nach Herzenslust nach gutem Gebrauchten stöbern. Im Foyer ist genügend Platz, um den Kinderwagen zu parken.

Flohmarkt für Kinder- und Babysachen: Sonntag, 25. Februar, 11 bis 16 Uhr. Fabrik, Barnerstr. 36, Standpreis 11 Euro pro Meter plus 3 Euro Bearbeitungsgebühr, Bewerbungen für einen Stand an: flohmarkt@fabrik.de. Erreichbar zum Beispiel mit der Buslinie 16 oder 2 bis zur Station Hohenesch oder mit der S1 bis Ottensen.

März 2024: Flohmarkt in der Bethanien-Kirche in Hamburg-Eppendorf

Getragene Klamotten, Spielzeug und Zubehör: Auf dem Flohmarkt in der Bethanien-Kirche kann am 2. März auf Schnäppchenjagd gegangen werden. Auch ein Kinderprogramm ist geplant. Der Flohmarkt findet drinnen und auf dem Außengelände statt. Zur Stärkung zwischendurch gibt es Kaffee und Kuchen.

Kinderflohmarkt in der Bethanien-Kirche: Sonnabend, 2. März, Martinistraße 45 bis 49, Verkäuferanmeldung bis 14. Februar über kinderflohmarkt@bethanien-kirche.de. Erreichbar zum Beispiel mit der Buslinie 20 und 25 bis zur Station Julius-Reincke-Stieg.

Kinderflohmarkt im Goldbekhaus in Hamburg-Winterhude

Der beliebte „Bobbycar und Kidsklamotte Flohmarkt“ ist wieder da. Wettergeschützt kann im Goldbekhaus nach Kleidung und Spielzeug für die Kleinen gestöbert werden. Wichtig: Auch hier sind die angegebenen Termine für Verkäuferinnen und Verkäufer bereits ausgebucht.

Flohmarkt Bobbycar und Kidsklamotte: Sonntag, 3. März, Goldbekhaus, Moorfuhrtweg, erreichbar zum Beispiel mit der Buslinie 6 bis zur Station Glodbekhaus. Das Besucherticket kostet 1 Euro.

Flohmarkt in Altona: Kinderwagen, Spielzeug, Klamotten für die Kleinen

Kinderkleidung, Kinderwagen, Spiel- und Sportsachen: Auf dem Außengelände vom „Haus Drei“ kann am 9. März nach Herzenslust gestöbert werden. Die Anmeldung für Verkäufer läuft über die Elternschule Altona bis zum 1. März.

Flohmarkt für Kinder- und Babysachen: Sonnabend, 9. März, 11 bis 13 Uhr, auf dem Außengelände des HausDrei e. V., Hospitalstraße 107. Erreichbar zum Beispiel mit der Buslinie 15 bis zur Station Max-Brauer-Allee.