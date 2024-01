Hamburg. Sneaker, Herrenmode und exotische Speisen: Zahlreiche neue Läden und Lokale ziehen in das Einkaufszentrum an der Binnenalster.

Eine ganze Reihe neuer Läden und Restaurants ziehen in die Europa Passage an der Binnenalster. Ob seltene Sneaker oder exotische Speisen, in Hamburgs prominentestem Shoppingcenter tut sich derzeit einiges. Ähnlich wie im Elbe-Einkaufszentrum im Westen der Stadt werden zahlreiche Flächen neu belegt.