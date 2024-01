MediaMarktSaturn: Großer Umbau in Hamburg – was Kunden erwartet 

Früher Saturn, heute MediaMarktSaturn: An der Mönckebergstraße in der Hamburger City wird gerade an einer neuen Einkaufswelt für Technikfans gebaut.

Hamburger City Umbau bei MediaMarktSaturn: Was Kunden bald erwartet

Hamburg. Gute Nachricht für Technikfans: Bei MediaMarktSaturn in der Hamburger City wird umgebaut – und schon bald soll hier eine neue Erlebniswelt eröffnen. Der Elektronikhändler kündigt ein Einkaufserlebnis an, „das es so bei MediaMarktSaturn noch nie gegeben hat“.

Insbesondere für Gamer, also Fans von Computerspielen, soll der Besuch bei MediaMarktSaturn in der Mönckebergstraße in Zukunft mehr Möglichkeiten bieten. Insgesamt umfasst die umgebaute Fläche rund 15.000 Quadratmeter, verteilt auf mehrere Etagen.

MediaMarktSaturn in Hamburg: Livevorführungen der Produkte geplant

Die Veränderungen im Einzelnen: „Erstmalig werden die beiden Zukunftskonzepte Tech Village und Xperion unter einem Dach vereint“, heißt es im Marketing-Sprech von der Handelsgruppe, in der MediaMarkt und Saturn unter einem Dach geführt werden. Doch was bedeutet dieses Shop-Konzept?

Auf großer Fläche sollen im sogenannten Tech Village Marken-Boutiquen von Herstellern wie Dyson und Apple Livevorführungen der Produkte bieten. Zudem werden Kundinnen und Kunden die Technik-Innovationen anfassen und ausprobieren können. Xperion wiederum bezeichnet einen eigenen „Gaming-Tempel“ bei MediaMarktSaturn, den der Händler bisher nur an den Standorten Berlin und Köln bietet.

Einzelhandel Hamburg: Shops der Marken werden wie Messestände gestaltet

Das Ziel: Neben Beratung, Service und Verkauf fokussiert sich das Unternehmen vor allem auf das Erleben der neuesten Technikprodukte und das Eintauchen in Markenwelten. Allerdings wird es neben den Shops der Marken, die wie Messestände gestaltet werden, auch noch reguläre Verkaufsflächen geben.

Hier werden die Verkäufer unabhängig von Marken beraten und Produkte einer bestimmten Kategorie anbieten, etwa zu Themen wie Kaffee oder Unterhaltungselektronik, sagte eine Sprecherin der Kette.

Hamburger City: Fachmarkt an der Mönckebergstraße bekommt Gaming-Bereich

Der Umbau an der Mönckebergstraße umfasst große Flächen.

Foto: MediaMarktSaturn Retail Group

Allein der Gaming-Bereich wird 3500 Quadratmeter einnehmen. Hier sollen die Spiele durch Anfassen und Ausprobieren erlebt werden können. „Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, sich innovativen Technologien wie auf einer Entertainment-Messe interaktiv und ungezwungen zu nähern“, verspricht der Elektronikfachmarkt.

Influencer und Gamer sollen darüber hinaus mit eigens konzipierten Social Media Hubs und Streaming Booths voll auf ihre Kosten kommen: Mit dem neuesten Equipment ausgestattet, bieten mit PC, Kameras und Gaming-Stühlen eingerichtete Kabinen Raum, um Inhalte für die eigenen Kanäle zu erstellen.

MediaMarktSaturn: Influencer und Gamer sollen eigene Kabinen nutzen können

Zu den weiteren Höhepunkten zählt eine große E-Arena, in der regelmäßig Veranstaltungen stattfinden. Hier können ganze Mannschaften anreisen, um gegeneinander anzutreten.

Die Eröffnung der neuen Verkaufsflächen an der Mönckebergstraße gegenüber des ehemaligen Karstadt-Sports-Hauses, das unter dem Namen „Jupiter“ von Künstlern und Kreativen genutzt wird, ist für Herbst dieses Jahres geplant.