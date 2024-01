Alster: Attraktiver Aussichtspunkt wird zum neuen Foto-Spot in Hamburg

Als neuer Blickfang wurde der „Moin“-Schriftzug jetzt auf der Uhlenhorst aufgestellt. Was es damit auf sich hat.

Die Moin-Buchstaben an einem der schönsten Aussichtspunkte der Stadt – Momme Dähne (Senatskanzlei, v.l.), Björn Hackert und Christian Fricke (Hohenfelder Bürgerverein) sowie der Regionalbeauftragte Till Bode beim Aufbau des Schriftzugs an der Mundsburger Brücke.

Hamburg Attraktiver Aussichtspunkt an der Alster wird zum Foto-Spot

Hamburg. „Moin“ heißt es jetzt auf der Mundsburger Brücke in Hamburg. Die großen Buchstaben stehen seit wenigen Tagen auf einer Fläche am Bürgersteig auf der Uhlenhorst.

Doch wie ist der Schriftzug an den Aussichtspunkt im Osten der Alster gekommen? Der Hohenfelder Bürgerverein von 1883 r.V., der in Hohenfelde und Uhlenhorst Treffen der Nachbarschaft, Ausflüge und Vorträge organisiert, hatte sich schon länger um die Skulptur bemüht.

Foto-Spot an der Alster: Senatskanzlei stellt Schriftzug zur Verfügung

Mit Erfolg: Der Schriftzug wurde nun von der Senatskanzlei als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Die Stadt hatte die Buchstaben für die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg im vergangenen Jahr verwendet. Die Farben Schwarz-Rot-Gold stehen dabei für Deutschland, das Blau repräsentiert die Hansestadt.

Vor wenigen Tagen platzierten Bürgerverein, Bezirksamt und Senatskanzlei den Foto-Spot in einer gemeinsamen Aktion am Standort nahe der Außenalster. Vor Ort waren Momme Dähne (Senatskanzlei), Björn Hackert, Christian Fricke (Hohenfelder Bürgerverein) und der Regionalbeauftragte Till Bode.

Instagram-Spot: Platz an Mundsburger Brücke bei Fotografen beliebt

„Die Skulptur darf nun zunächst für ein Jahr an diesem schönen Ort stehen“, teilte Alexander Fricke, Sprecher des Bezirksamts Hamburg-Nord, auf Abendblatt-Anfrage mit. Der Platz bietet sich als Foto-Gelegenheit an, etwa auch für Instagram-Bilder.

Besonders in den Abendstunden an Sommertagen, wenn die Sonne am gegenüberliegenden Alsterufer untergeht und sich im Wasser des aufgestauten Flusses spiegelt, schätzen Fotografen den Aussichtspunkt.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema

Am Platz in der Nähe der Alster liegen auch beliebte Restaurants

Dazu kommt die historische Bedeutung des Platzes: Die Mundsburger Brücke wurde als Verbindungsstück zwischen Uhlenhorst und Hohenfelde im Jahr 1871 in Betrieb genommen. Sie überquert den Mundsburger Kanal und ist gleichzeitig die viel befahrene Straße Mundsburger Damm.

Am Fuße der Brücke liegen auch zwei beliebte Restaurants, die hier bei schönem Wetter mit attraktiven Terrassenplätzen und im Winter mit beheizten Glashäuschen locken.