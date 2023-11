Restaurant Hamburg: Beliebter Grieche an der Alster schließt überraschend 

Das Restaurant Vezos – Greek In The City auf der Uhlenhorst schließt am 11. November.

Hamburg. Das Restaurant Vezos – Greek In The City auf der Uhlenhorst war meist gut besucht – an weißen Tischen, mit Blick auf die Papenhuder Straße und die Mundsburger Brücke saßen die Gäste vor Tellern mit feinen griechischen Speisen. Ungewöhnlich, aber sehr beliebt waren die Mix-Gerichte aus Gyros und Calamari. Aber auch bei den Vorspeisen wie Schafskäse im Filoteig oder einem im Ofen gebackenen Kohl mit nicht wenig Knoblauch gerieten die Kunden ins Schwärmen.

Dabei lobten die Besucher nicht nur die Küche, sondern auch das Ambiente des Lokals nahe der Alster. Doch nun ist überraschend Schluss bei Vezos. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sagen wir Tschüss“, schreibt das Vezos-Team in den sozialen Medien. „Der Vorhang schließt am 11.11.2023“, heißt es im Internet von den Betreibern des Restaurants weiter.

Restaurant Hamburg: Grieche schließt – „Kosten sind immens gestiegen“

„Die Kosten sind immens gestiegen“, sagt Andreas Vezos über die Gründe für das Aus. Er könne Gyros ja schließlich nicht für 20 Euro anbieten. Zudem habe er zuletzt alleine in der Küche gestanden, „und das bei einem Restaurant mit 77 Plätzen“. Seine Kinder habe er kaum noch gesehen, so hätte es einfach nicht mehr weitergehen können. Auch das fehlende Personal habe die Situation verschärft, erzählt Vezos im Gespräch mit dem Abendblatt.

Aber aufgeben will der 40-Jährige nicht. „Wir suchen einen kleineren Standort, vielleicht in Winterhude oder Eppendorf“. Dort plant der gelernte Koch ein neues Projekt, eine Ouzeria. Die beliebten Häppchen, die im Vezos bereits so gefragt waren, will er dort zum Mittelpunkt der Speisekarte machen.

Restaurant an der Alster schließt – Vezos plant nun Bar für griechische Tapas

„Ich plane eine Bar für griechische Tapas“, sagt Vezos, der sich auch im Internet ein letztes Mal an seine Gäste wendet: „Nach vielen schönen und auch sehr herausfordernden Jahren verabschieden wir uns aus Uhlenhorst!“ Seit immerhin 2014 hatte das Vezos die Gäste verwöhnt.

Wie geht es nun weiter mit dem lauschigen Eck-Lokal? Der Mietvertrag wäre 2024 ausgelaufen, so Vezos. Nun habe der Eigentümer der Immobilie wieder einen Restaurant-Betreiber als Mieter gefunden. Über das Konzept ist aber noch nichts bekannt.