Das Gourmet-Restaurant Lakeside im Hotel Fontenay hat am 24. Dezember geöffnet. Doch es gibt auch viele Restaurants in Hamburg, die Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen haben.

Wer zum Fest nicht kochen will, muss sich das was kosten lassen. So sieht die Lage an Heiligabend und den Feiertagen aus.