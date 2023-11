Eppendorfer Weg in Hamburg: Drei Shops feiern Neueröffnung am Wochenende

Philippa Koenig und Susann Hoffmann, Gründerinnen von Manti Manti, eröffnen ihr erstes Geschäft in Hamburg am Eppendorfer Weg.

Hamburg. Es tut sich was am Eppendorfer Weg: In diesen Tagen feiern gleich drei Geschäfte auf der beliebten Einkaufsmeile in Hoheluft-Ost zwischen Eimsbüttel und Eppendorf ihre Neueröffnung.

Am Freitag geht es los mit Manti Manti, einem Geschäft für farbenfrohe Kinderbrillen, die nichts mehr mit uncoolen Sehhilfen zu tun haben, sondern Spaß machen sollen. Hinter der Idee steckt die Hamburgerin Philippa Koenig, die sich gemeinsam mit der Ideengeberin Susann Hoffmann selbstständig gemacht hat.

Eppendorfer Weg in Hamburg: Drei Läden feiern Neueröffnung

Den Plan, neben dem eigenen Online-Store auch ein lokales Geschäft in Hamburg zu eröffnen, hatten sie schon länger. Nun hat es geklappt, und Manti Manti feiert am 17. November Eröffnung am Eppendorfer Weg 255. Die Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 11.30 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 16.30 Uhr.

Neue Räumlichkeiten weiht auch der Concept-Store Hello love an diesem Wochenende ein. Der Laden hatte jahrelang seinen Sitz am Eppendorfer Weg 283 – also im hinteren Teil Richtung Eppendorfer Landstraße. Der neue Standort liegt nur ein paar Meter entfernt am Eppendorfer Weg 279. Hello love setzt auf schöne Dinge rund um Accessoires, Wohnen und Papeterie-Artikel.

Hello love: Concept-Store zieht um – aber nur wenige Meter weiter

Am Sonnabend (18. November) laden die beiden Inhaberinnen Henrike Broede und Anne-Sophie Glahn zur Eröffnungsfeier ein. „Das Kosmetikstudio Malinka ist vor Ort und lackiert euch die Nägel, es gibt Coffee und Popcorn, und für die ersten 50 Kunden gibt es eine prall gefüllte Goodie Bag“, heißt es im Newsletter.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf Instagram teilten sie außerdem mit: „Unsere Vision vom Hello Love Store & Design Studio kommt endlich auf eine einzige Fläche, eine, auf der wir unsere Online- & Offline-Welt vereinen – und unsere Design-Produkte in neuem Glanz für euch scheinen können.“ Die Öffnungszeiten: montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr, sonnabends von 11 bis 17 Uhr.

Hamburg: Pop-up-Store von Within Mood eröffnet am Eppendorfer Weg

Und auch an der ehemaligen Adresse von Hello love tut sich was: Dort, am Eppendorfer Weg 283, eröffnet ebenfalls am Sonnabend der Pop-up-Store der Marke Within Mood.

Mehr zum Thema

Bei Within Mood dreht sich alles um schöne Dinge, die im Zuhause ihren Platz finden können: Gläser, Vasen, Tischsets, Spiegel und vieles mehr. Das Geschäft wird – wie bei einem Pop-up-Store üblich – nur temporär dort zu finden sein, und zwar vom 18. November bis zum 21. Dezember. Die Öffnungszeiten: montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und sonnabends von 11 bis 17 Uhr.