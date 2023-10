Hamburg-Eppendorf: Beliebtes Eiscafé schließt – doch es geht süß weiter

Luicella‘s geht in die Winterpause. Womit ein Pop-Up-Store an der Eppendorfer Landstraße für Ersatz sorgen möchte.

Anna Gliemer kommt mit ihrem Pop-Up-Store Gleem an die Eppendorfer Landstraße.

Hamburg. Naschkatzen können sich freuen: Zwar geht die beliebte Eisdiele Luicella‘s an der Eppendorfer Landstraße 10 in Hamburg-Eppendorf in die Winterpause. Doch es gibt einen süßen Ersatz.

Vom 14. bis 29. Oktober kommt Anna Gliemer mit ihren feinen Pralinen und Schokoladen aus naturbelassenen Zutaten unter der Marke Bio-Patisserie Gleem nach Eppendorf. In dem Pop-Up-Store gibt es Mini-Franzbrötchen, Petit Four, Kuchen und natürlich Natur-Pralinen.

Unter der Marke Gleem werden unter anderem Pralinen mit naturbelassenen Zutaten angeboten – ab 14. Oktober auch an der Eppendorfer Landstraße.

Foto: Photographer: Volker Trost / Volker Trost

Hamburg-Eppendorf: Bratäpfel mit Lebkuchen und Zucchini in Pop-Up-Galerie

Ein besonderer Leckerbissen sollen die Bratäpfel mit Lebkuchen-Crumble und Vanille-Zucchini-Soße sein. Klingt komisch, soll aber schmecken. Das ist aber nicht alles: Von Freitag bis Sonntag werden auch herzhafte Gerichte angeboten.

Zeitgleich mit dem Gleem-Pop-Up-Store stellt die Künstlerin Katharina Klimza ihre Kunstwerke aus, die sie extra für Gleem gemalt hat. Tagsüber schlemmen, abends feiern: In dem Atelier sollen nach Feierabend kleinere Veransaltungen stattfinden.

Öffnungszeiten: Mo–Fr von elf bis 19 Uhr, Sbd und So von zehn bis 17 Uhr. Infos: www.gleem.de