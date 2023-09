Hamburg-Nord präsentiert Broschüre für Spaziergänge an Alster & Co.

Eine neue Broschüre stellt acht Spaziergänge unterschiedlicher Länge vor. An wen sie sich richten und was es zu sehen gibt.

Hamburg. Alster, Stadtpark, Raakmoor, Friedhof Ohlsdorf, Kiwittsmoor und Flughafen Hamburg, verschiedenste Denkmäler, Kunstwerke und Wochenmärkte – der Bezirk Hamburg-Nord ist reich an Orten, die einen Besuch wert sind. Das Bezirksamt hat nun eine Broschüre herausgebracht, die auch digital verfügbar ist und acht Spaziergänge zu den verschiedenen Attraktionen vorstellt. Sie eignen sich natürlich auch für Ausflüge mit dem Rad.

Die Routen sind zwischen sieben und 20 Kilometern lang. Verlauf und Beschaffenheit werden ebenso beschrieben wie die besonderen Orte entlang der Strecke und ihre Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Spaziergänge richten sich an junge Menschen, Senioren und an Familien mit Kindern – und sollen Lust machen, den Bezirk Hamburg-Nord zu erkunden.

Hamburg-Nord: Alster, Raakmoor und Co. – Tour 4 führt am Flughafen entlang

Die neun Kilometer lange Route 1 beispielsweise führt rund um Winterhude und Barmbek-Nord. Auf der Strecke liegen etwa das Wendebecken Langenfort, in dem die Hamburgische Schiffsbauversuchsanstalt bis in die 1960er-Jahre Neuerungen im Schiffsbau ausprobierte und das heute in einen Grünzug integriert ist, der für alle Altersstufen geeignete Spielplatz an der Steilshooper Straße, das stählerne U-Bahn-Viadukt an der Hellbrookstraße und die Laubenganghäuser der vom Reformarchitekten Paul Frank errichteten Wohnanlage Heidhörn.

Tour 4 führt von der U-Bahn-Station Niendorfer Markt bis zur S-Bahn-Station Hoheneichen in Wellingsbüttel. Der 13 Kilometer lange Weg ist überwiegend von Wasser und viel Grün geprägt, ein Teil davon gehört zum 2. Grünen Ring Hamburgs, der in acht bis zehn Kilometer Entfernung vom Rathaus durch Siedlungs- und Grünbereiche führt. Man kommt unter anderem am Flughafen und an der denkmalgeschützten Uferbefestigung an der Alsterkrüger Kehre vorbei.

Jakobsweg in Hamburg: Spaziergang um Alsterdorf führt zur St. Nicolaus-Kirche

Die zehn Kilometer lange Spazierroute 7 rund um Alsterdorf verläuft auf Teilen des Jakobswegs und führt ein ganzes Stück am Alsterlauf vorbei. Eine der Sehenswürdigkeiten hier ist die St. Nicolaus-Kirche auf dem Gelände der Stiftung Alsterdorf. Seit Mai 2022 erinnert sie als Lern- und Gedenkort an die 630 Menschen mit Behinderung, die im Nationalsozialismus aus den damaligen Alsterdorfer Anstalten abtransportiert wurden. Weitere Stationen sind die City Nord und das Planetarium.

Die „Spazierrouten durch Hamburg-Nord“ gehen auf eine 2008 vom Bezirk erstmalig veröffentlichte Broschüre mit sieben Spazier- und Wanderrouten zurück. Als Folgeprojekt der Gesundheitskonferenz 2021 „Wege zu mehr Bewegung“ wurden sie nun vom Bezirksamt in Kooperation mit der Behörde für Inneres und Sport und unter Mitwirkung des Inklusionsbeirats als Neuauflage entwickelt.

Spaziergänge in Hamburg-Nord – digital und auf Papier einsehbar

„In Hamburg-Nord gibt es viele spannende und entspannende Orte zu entdecken“, so Bezirksamtsleiter Michael Werner-Boelz (Grüne), der die neue Broschüre jetzt gemeinsam mit allen Beteiligten vorstellte. „Die Routen spiegeln den Bezirk abseits von Verkehr und Trubel wider. Sie sind ein wichtiger Beitrag zur Gesundheit und fördern zugleich auch den umweltbewussten Umgang mit unserer Stadt.“

Die Neuauflage der Spazierrouten verspreche eine „unvergleichliche Möglichkeit“, die Schönheit und Geschichte von Hamburg-Nord zu entdecken. „Von Parkanlagen über Bewegungsorte bis hin zu historischen Sehenswürdigkeiten, die Nutzer und Nutzerinnen werden dazu eingeladen, die verborgenen Schätze des Bezirks zu erkunden und gleichzeitig frische Luft und Bewegung zu genießen.“

Die Broschüre liegt im Bezirksamt sowie in Kundenzentren, Seniorenheimen und Familieneinrichtungen in Hamburg-Nord aus. Digital ist sie unter Spazierrouten in Hamburg-Nord - hamburg.de verfügbar.