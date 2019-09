Hamburg. Die S-Bahnen zwischen Barmbek und Ohlsdorf fahren seit 19 Uhr nicht mehr. Grund für die Streckensperrung auf der Linie S1 am Sonntagabend ist nach Angaben von S-Bahn Hamburg eine technische Störung am Gleis. Das hat auch Auswirkungen auf die übrigen Strecken der Linie: Zwischen Ohlsdorf und Flughafen und ab Barmbek in Richtung Westen fahren die Bahnen verspätet.

Wie das Unternehmen via Twitter mitteilte, werde die Störung circa vier Stunden lang anhalten. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen und Taxis sei eingerichtet. In den vergangenen Wochen war es im Berufsverkehr mehrfach zu Unterbrechungen im S-Bahn-Verkehr gekommen.