Neumünster/Hamburg. Eine Weichenstörung in Neumünster hat am Dienstag den Zugverkehr zwischen Hamburg und Kiel/Flensburg erheblich beeinträchtigt. Es komme auf allen Linien zu Verspätungen von bis zu 60 Minuten, teilte DB Regio Schleswig-Holstein mit. Auch mit Zugausfällen und Verspätungen sei zu rechnen. Betroffen sind die Linien RE7/RE70.

Update 16:30 🕗❗️ #RE7 #RE70 #RegioSH #HVV - Wegen einer Weichenstörung in #Neumünster rechnen Sie bitte auf den ganzen Linien mit Verspätungen bis zu 60 Minuten, ggf mit Zugausfällen und Umleitungen auch. Dauer der Störung voraussichtlich bis 10.09.2019 - 23:30. https://t.co/4xFiAsE2XM — DB Regio Schleswig-Holstein (@DBRegio_SH) September 10, 2019

Weichenstörung dauert noch bis 23.30 Uhr

So endeten der RE21070 von Hamburg nach Flensburg und der RE21081 in die Gegenrichtung jeweils außerplanmäßig in Schleswig, der RE 21077 von Flensburg/Kiel nach Hamburg außerplanmäßig in Neumünster. Reisende sollten dort jeweils auf folgende Züge ausweichen.

Die Störung soll noch bis 23.30 Uhr andauern. Die Linien RE7 und RE70 gehören von Hamburg bis Dauenhof auch zum Tarifbereich des HVV. Die Linie A1 der AKN ist nach eigenen Angaben nicht betroffen.