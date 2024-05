Hamburg. Es ist noch nicht lange her, da suchte ein Räuber den kleinen Laden heim. Doch diesmal wusste sich ein Angestellter zu wehren.

Es passiert nicht so oft in Hamburg, dass ein Fachhandel für Weine überfallen wird. Wesentlich häufiger trifft es Kioske oder Tankstellen. Am Dienstagnachmittag (7. Mai) erwischte es aber einen Weinhändler, und das bereits zum zweiten Mal binnen 18 Monaten.

Die unbestreitbare Kompetenz des Weinhändlers, der in der Neustadt seit vielen Jahren handverlesene Tropfen anbietet und auch Restaurants in Hamburg betreibt, war es aber nicht, die einen bislang unbekannten und mit einem Messer bewaffneten Täter in den kleinen Altbau-Laden an der Wexstraße lockte – allein die Gier nach Geld war‘s offenbar.

Polizei Hamburg: Schon wieder! Bekannter Weinhändler in der Neustadt überfallen

Der Verkäufer (58) stand gegen 15.20 Uhr allein in dem Geschäft, als der Täter zum Kassentresen lief und sich auf dem Weg dorthin eine Kapuze ins Gesicht zog. Sein Gesicht war ohnehin schlecht erkennbar, weil er zur Tatzeit eine Sonnenbrille trug. Er bedrohte den Angestellten nach Angaben der Polizei mit dem Messer und forderte Bargeld.

Allerdings gelang es dem Mann, den Räuber in die Flucht zu schlagen – offenbar, indem er selbst eine drohende Haltung einnahm. Näheres dazu möchte die Polizei mit Verweis auf die Ermittlungen des Raubdezernats und das Täterwissen nicht preisgeben. Ohne einen Cent erbeutet zu haben, machte sich der Täter in Richtung Stadthausbrücke aus dem Staub. Der überfallene und unverletzte Angestellte, so Polizeisprecherin Nina Kaluza, habe die Polizei mit Verzögerung alarmiert. Viel ist über den Täter nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei trug er eine Tarnfleck-Hose und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet.

Bekannter Weinhändler in der Wexstraße wurde schon 2023 Opfer einer Raubtat

Es war nicht das erste Mal, dass der kleine Weinladen in der Wexstraße einem Raubüberfall zum Opfer fiel. Bereits am 6. Januar 2023 suchte ein Täter ihn heim. Der etwa 1,50 Meter große und ungepflegte Räuber betrat damals das Geschäft als vermeintlicher Kunde, ließ sich beraten. Eine halbe Stunde später kehrte er zurück, bedrohte den Angestellten mit einem Messer und verlangte Geld. In diesem Fall gelang ihm die Flucht mit einem niedrigen, dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat am 7. Mai 2024 rund um den Weinhandel an der Wexstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise an jede Polizeidienststelle oder per Telefon unter 040/428656789.