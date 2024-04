Hamburg. Zwei maskierte Männer zwingen den Betreiber mit einer Schusswaffe und erbeuten Geld und Zigaretten. Die Polizei Hamburg sucht Zeugen.

Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Kiosk in Groß Borstel hofft die Polizei Hamburg auf Zeugenhinweise. Laut Mitteilung haben zwei maskierte Männer am Sonnabendmorgen gegen 7.15 Uhr den Kioskbetreiber mit einer Schusswaffe bedroht, als der gerade das Rolltor des Eingangs zu seinem Laden am Warnckesweg öffnete.

Im Geschäft zwangen die Räuber den 49-Jährigen, ihnen Bargeld und Zigaretten auszuhändigen, heißt es weiter. Danach seien sie mit einem schwarzen Audi A4 oder A6 über die Borsteler Chaussee in Richtung Winterhude geflüchtet. „Sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung tatverdächtiger Personen“, so Polizeisprecherin Nina Kaluza.

Raubüberfall auf Kiosk in Groß Borstel – Polizei Hamburg sucht Zeugen

Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben.

Täter 1

etwa 177 cm groß

bekleidet mit einer dicken dunklen Winterjacke mit Fellkragen und dunklen Handschuhen

helle Augenfarbe

sprach akzentfreies Deutsch

Täter 2

etwa 185 cm groß

bekleidet mit einer dicken dunklen Winterjacke

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 040/4286-567 89 und in allen Dienststellen entgegen.