Hamburg. Das Täterduo bedrohte den Betreiber mit einem Schlagstock. Die Polizei Hamburg gibt eine Beschreibung heraus und bittet um Hinweise.

Sie waren offenbar jung und auffallend klein: Die Polizei Hamburg sucht nach zwei Männern, die am Sonntagabend (11. Februar) im Stadtteil Wilhelmsburg einen Kiosk überfallen haben.

Das Duo habe kurz vor 22 Uhr den Laden an der Fährstraße betreten, heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Einer der beiden habe den Kioskbetreiber mit einem Teleskopschlagstock bedroht, der andere die Beute an sich genommen: Bargeld „in mittlerer dreistelliger Höhe“ und Zigaretten.

Zwei kleine Räuber überfallen Kiosk – Polizei Hamburg sucht Zeugen

Danach seien die beiden Räuber unerkannt geflüchtet. Alle Suchmaßnahmen seien erfolglos geblieben.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Sie beschreibt die beiden mutmaßlichen Täter wie folgt.

Tatverdächtiger 1

männlich

1,60 bis 1,70 Meter groß

22 bis 23 Jahre alt

südländische Erscheinung

Bartträger

bekleidet mit einer Jeans, schwarzer Jacke, schwarzen Schuhen

Tatverdächtiger 2

männlich

1,60 bis 1,70 Meter groß

20 bis 21 Jahre alt

südländische Erscheinung

maskiert mit einem weißen Tuch

bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, blauer Jeans, weißen Schuhen

Hinweise werden unter Telefon 040 4286-56789 und in allen Polizeidienststellen entgegengenommen.