Kiosk in Hamburg zweimal überfallen: Wer kennt diesen dreisten Räuber?

Innerhalb von 24 Stunden hat ein Mann einen Kiosk in Lohbrügge gleich zweimal ausgeraubt. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto.

Die Polizei fahndet nach diesem Räuber, der am 12. Mai einen Kiosk in Lohbrügge überfallen haben soll. Einen Tag zuvor beging er vermutlich einen weiteren Raub.

Hamburg. Dieser Räuber war besonders dreist: Nach einem doppelten Überfall auf einen Kiosk in Lohbrügge innerhalb von gerade einmal 24 Stunden fahndet die Polizei nun mit einem Foto nach dem Verdächtigen für die beiden Taten.

Um kurz nach 8 Uhr hatte der Räuber am Freitag vor einer Woche den Laden im Einkaufszentrum am Binnenfeldredder betreten. Er bedrohte eine 43 Jahre alte Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte Geld von seinem Opfer.

Kiosk zweimal überfallen: Wer kennt diesen dreisten Räuber?

„Als die Angestellte dieser Forderung nicht nachkam, öffnete der Täter die Kasse eigenständig, entnahm Bargeld in niedrigem dreistelligen Bereich und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung“, sagt Polizeisprecher Sören Zimbal.

Besonders dreist: Erst einen Tag zuvor, am 11. Mai, hatte offenbar derselbe Mann ebenfalls einen Überfall auf den Kiosk begangen. Man gehe davon aus, dass der Mann für beide Taten verantwortlich sei, so der Polizei-Sprecher. Darüber hinaus würden auch Zusammenhänge zu Taten in den vergangenen Wochen geprüft.

Foto: Polizei Hamburg

Kiosk zweimal überfallen: Täter war maskiert

Bei seiner letzten Tat am 12. Mai wird der Räuber wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 175 bis 180 Zentimeter groß

schlank

dunkle Jacke (möglicherweise ein Windbreaker der Firma „Unfair Athletics“)

dunkle Jogginghose

dunkler Kapuzenpullover

Sneaker der Firma „New Balance“

„maskiert“ mit einer blauen FFP2-Maske

Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.