Hamburg. Letzter Abend auf der „Aidaperla“: Elke Winter, bekannt aus dem Schmidt Theater, präsentierte ihrem Publikum eine gewagte Show.

Nach vier Tagen Reise durch Norwegen mit Stationen in Oslo, Kristiansand, Stavanger und Bergen machte sich die „Aidaperla“ am Montag zurück auf den Weg Richtung Hamburg. Im Rahmen des „Moin“-Cruise-Formats waren in den vergangenen Tagen auf See schon einige norddeutsche Originale aufgetreten – zum Beispiel das Hamburger Schlagerduo Klaus & Klaus oder Komiker-Ikone Otto Waalkes.

An diesem letzten Abend allerdings lag ein wenig Wehmut in der Luft, als sich die Passagiere für das Abendprogramm im Theatrium des Kreuzfahrtschiffes versammelten – schließlich steuerte Kapitän Ziegler die „Aidaperla“ just in diesem Moment zielstrebig in Richtung Elbe.

Aida-Kreuzfahrt: Hamburger Dragqueen Elke Winter sorgt für laute Lacher

Der perfekte Zeitpunkt also, um die Bühne einer von Hamburgs bekanntesten Dragqueens zu überlassen – und nein, Olivia Jones hatte es nicht auf diese Kreuzfahrt verschlagen. Stattdessen eröffnete Travestiekünstlerin Elke Winter, unter anderem bekannt wegen ihres Programms im Schmidt Theater, ihre Show.

Die „Hamburger Queen of Comedy“ bereitete ihren Gästen in rund 60 Minuten einen zauberhaften Abend. Mit schlüpfrigen Witzen, schwarzem Humor und lustigen Anekdoten von der Reeperbahn und Herbertstraße brachte sie die Zuschauer und Zuschauerinnen mehr als einmal regelrecht zum Schreien – und reagierte mit beeindruckender Schlagfertigkeit auf das Publikum.

Aida-Kreuzfahrt ab Hamburg: Sieben Reisetage liegen hinter der „Aidaperla“

Von Wehmut war nach dieser gelungenen Show keine Spur mehr. Gut gelaunt machten sich viele Aida-Passagiere direkt auf den Weg in ihre Kabinen, um am frühen Morgen ausgeruht das Einlaufen der „Aidaperla“ in den Hamburger Hafen beobachten zu können. Denn ab 7 Uhr morgens hieß es dann endgültig: „Auf Aidasehen“.

Wer mehr von der „Moin“-Kreuzfahrt der Aida sehen und einen Blick hinter die Kulissen erhalten will, kann das auf dem Instagram-Account des Hamburger Abendblatts.