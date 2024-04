Hamburg. Hamburger Schlagerduo Klaus & Klaus heizt „Aidaperla“-Gästen beim Konzert ein – und sorgt für besonderen Stimmungshöhepunkt.

Wer hätte das gedacht? Schon am zweiten Abend der „Moin“-Aida-Tour lagen sich Hunderte der rund 3000 an Board anwesenden Gäste des Kreuzfahrtschiffes in den Armen und besungen mit dem nordischen Hans-Albers-Klassiker „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ lautstark Hamburgs Feiermeile auf St. Pauli – die sich zu diesem Zeitpunkt schon rund 500 Kilometer (umgerechnet übrigens 269,9784 Seemeilen) hinter der „Aidaperla“ befand.

Angeleitet wurde der fröhliche Publikumschor vom Hamburger Schlagerduo Klaus & Klaus, das – gekleidet in maritimer Kluft – in der Beachbar wortwörtlich richtig einheizte. Dicht an dicht drängten sich die Besucher und Besucherinnen, tanzten, sangen und schunkelten. Während die Gäste am Vorabend beim Auftritt von Lotto King Karl anfangs noch etwas träge wirkten, war jetzt von Müdigkeit keine Spur mehr.

Aida-Kreuzfahrt ab Hamburg: Schlagerduo Klaus & Klaus gibt Konzert

Eine mögliche Erklärung: Nach einem ganzen Tag auf See hatten die meisten von ihnen im Gegensatz zum Anreisetag noch viel Energie übrig. Eine andere: So lebhaft und fröhlich, wie Klaus & Klaus ihre eigenen und auch Coversongs performten, wurde jede und jeder einfach mitgerissen.

Fehlende Stimmung an Bord konnte auf jeden Fall niemand bemängeln. Das sympathische Duo, das sich schon zum Abendessen unter die Gäste gemischt hatte, bereitete die Gäste mit dem ersten Song „Wir feiern heut ‘ne Party“ darauf vor, was sie sich von dem Abend erhofften.

HSV auch beim Konzert von Schlagerduo Klaus & Klaus ein Thema

Und auch um einen ihrer bekanntesten Hits – perfekt passend zum „Moin“-Leitmotiv der Reise – ließen sie sich nicht lange bitten: Fröhlich schmetterten Klaus & Klaus mit Unterstützung ihres Publikums den Klassiker „An der Nordseeküste“.

Klaus & Klaus schmettern „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ weitere Videos

Zwischen den Songs wurde auch an diesem Abend über Fußball gesprochen: „Wir kommen aus Hamburg, der Heimat des sinnlosen Qualitätsfußballs“, erzählten die Sänger und ernteten Gelächter aus dem Publikum. „Und was uns aufgefallen ist: Alle Kinder, die dieses Jahr eingeschult werden, haben den HSV nie als Erstligisten kennengelernt“, so Klaus, der mit bürgerlichem Namen Claas Vogt heißt.

Aida-Kreuzfahrt 2024: Schlagerduo Klaus & Klaus ruft Gäste zu Polonaise auf

Ein Grund zum Trübsal blasen sollte das aber nicht werden: Weiter ging es mit Partyhits wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“, „Eisgekühlter Bommerlunder“ und „Heute Nacht geht es ab“. Nach diesen Stimmungsgaranten traute sich das Duo schließlich sogar, für den Hit „Da steht ein Pferd auf’m Flur“ zu einer Polonaise aufzurufen – und siehe da: Fast ein Drittel des prall gefüllten Raums setze sich in Bewegung. Vorneweg: Claas Vogt alias Klaus.

Nach einer kurzen Zugabe („Bad Moon Rising“, „Rockin‘ All Over The World“) entließ das Duo die Kreuzfahrt-Gäste gegen 23 Uhr in den Abend – allerdings nicht, ohne noch mal zu betonen: „Ihr wart toll, wir hatten unheimlich Spaß hier“.

